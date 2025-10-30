https://ria.ru/20251030/primore-2051692513.html
В Приморье поступило оборудование для спасения новорожденных
В Приморье поступило оборудование для спасения новорожденных - РИА Новости, 30.10.2025
В Приморье поступило оборудование для спасения новорожденных
Почти 50 единиц нового оборудования поставили в Приморский краевой перинатальный центр во Владивостоке для спасения новорождённых и женщин, сообщает краевое... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T05:51:00+03:00
2025-10-30T05:51:00+03:00
2025-10-30T05:51:00+03:00
россия
владивосток
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001285035_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_992546a7268db84934b7838abcd3cb62.jpg
https://ria.ru/20251029/pomosch-2051393362.html
https://ria.ru/20251029/reabilitatsiya-2051366403.html
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001285035_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_02fa69d749ad44bdbd48456e9d7fe090.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владивосток, владимир путин
Россия, Владивосток, Владимир Путин
В Приморье поступило оборудование для спасения новорожденных
В Приморье поступило оборудование для спасения новорожденных и женщин
ВЛАДИВОСТОК, 30 окт – РИА Новости. Почти 50 единиц нового оборудования поставили в Приморский краевой перинатальный центр во Владивостоке для спасения новорождённых и женщин, сообщает краевое правительство.
"В Приморский краевой перинатальный центр поставлено 48 единиц современного медицинского оборудования для оказания помощи новорождённым и женщинам", - говорится в сообщении.
В том числе для родового отделения, отделений детской и взрослой реанимации, а также второго этапа выхаживания новорождённых закуплены акушерско-гинекологические кровати, прикроватные мониторы анестезиолога-реаниматолога, неонатальные столы, открытые реанимационные системы для новорождённых и шприцевые насосы.
Новая техника позволяет повысить безопасность для мам и их детей, спасать новорождённых, если они в критическом состоянии или у них низкий вес, а также проводить сложную диагностику.
Стоимость нового оборудования - свыше 115 миллионов рублей. Его поставили в рамках национального проекта "Семья", который инициировал президент РФ Владимир Путин
.
В 2025 году в Приморье на мероприятия и закупки оборудования в рамках нацпроектов в сфере здравоохранения направлено 2,4 миллиарда рублей. Эти средства в том числе идут на оснащение и ремонт медучреждений.
Ранее краевой минздрав сообщал, что Приморье остаётся в числе регионов РФ с коэффициентом рождаемости выше среднего по стране. На учёте сегодня состоят более 8,4 тысячи беременных женщин.