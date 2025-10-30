В Приморье поступило оборудование для спасения новорожденных

ВЛАДИВОСТОК, 30 окт – РИА Новости. Почти 50 единиц нового оборудования поставили в Приморский краевой перинатальный центр во Владивостоке для спасения новорождённых и женщин, сообщает краевое правительство.

"В Приморский краевой перинатальный центр поставлено 48 единиц современного медицинского оборудования для оказания помощи новорождённым и женщинам", - говорится в сообщении.

В том числе для родового отделения, отделений детской и взрослой реанимации, а также второго этапа выхаживания новорождённых закуплены акушерско-гинекологические кровати, прикроватные мониторы анестезиолога-реаниматолога, неонатальные столы, открытые реанимационные системы для новорождённых и шприцевые насосы.

Новая техника позволяет повысить безопасность для мам и их детей, спасать новорождённых, если они в критическом состоянии или у них низкий вес, а также проводить сложную диагностику.

Стоимость нового оборудования - свыше 115 миллионов рублей. Его поставили в рамках национального проекта "Семья", который инициировал президент РФ

В 2025 году в Приморье на мероприятия и закупки оборудования в рамках нацпроектов в сфере здравоохранения направлено 2,4 миллиарда рублей. Эти средства в том числе идут на оснащение и ремонт медучреждений.