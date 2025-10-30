Рейтинг@Mail.ru
Глава Приамурья поручил проверить пожарные извещатели в домах
Амурская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Амурская область
 
09:59 30.10.2025
Глава Приамурья поручил проверить пожарные извещатели в домах
Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил усилить профилактику бытовых пожаров и провести подворовые обходы для проверки пожарных извещателей
амурская область
амурская область
василий орлов (губернатор)
амурская область
амурская область, василий орлов (губернатор)
Амурская область, Амурская область, Василий Орлов (губернатор)
Глава Приамурья поручил проверить пожарные извещатели в домах

Орлов поручил провести проверки пожарных извещателей в домах

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 окт – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил усилить профилактику бытовых пожаров и провести подворовые обходы для проверки пожарных извещателей, сообщили в правительстве Амурской области.
"Осенний пожароопасный сезон в Приамурье прошел спокойно. Однако, сейчас нам важно уделить самое пристальное внимание профилактике бытовых пожаров. С наступлением холодов люди начали топить печи и использовать обогреватели, что, судя по данным статистики, привело к росту количества возгораний в домах. К сожалению, специалисты фиксируют случаи, когда установленные в квартирах пожарные извещатели оказываются неисправны или без батареек. Некоторые жители области легкомысленно относятся к вопросам безопасности своих семей, что может привести к трагедиям. В кратчайшие сроки мы должны провести обследование всех приборов, которые были выданы жителям области, а также напомнить людям о мерах пожарной безопасности. Во всех районах области необходимо провести подворовые обходы, а также усилить меры профилактики в школах", - сказал Орлов.
По данным правительства региона, осенью зарегистрировано всего 7 лесных пожаров общей площадью 165 гектаров, что значительно ниже показателей прошлого года. Всего с начала года в лесах области было зарегистрировано 143 лесных пожара на общей площади 144 тысячи гектаров. Это в 9,9 раз меньше, чем в прошлом году, когда было зафиксировано 462 возгорания. Помимо лесных, службы ликвидировали 56 пожаров на землях иных категорий.
Кроме того, весной, при сложных погодных условиях - отсутствие осадков и сильные ветра, - не допущено ни одного случая перехода огня на населенные пункты области, не было и пострадавших. Основная причина природных пожаров - неосторожное обращение с огнем местных жителей. Пожароопасный сезон в этом году закрыт 17 октября.
Амурская областьАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)
 
 
