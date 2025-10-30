Глава Приамурья поручил проверить пожарные извещатели в домах

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 окт – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил усилить профилактику бытовых пожаров и провести подворовые обходы для проверки пожарных извещателей, сообщили в правительстве Амурской области.

"Осенний пожароопасный сезон в Приамурье прошел спокойно. Однако, сейчас нам важно уделить самое пристальное внимание профилактике бытовых пожаров. С наступлением холодов люди начали топить печи и использовать обогреватели, что, судя по данным статистики, привело к росту количества возгораний в домах. К сожалению, специалисты фиксируют случаи, когда установленные в квартирах пожарные извещатели оказываются неисправны или без батареек. Некоторые жители области легкомысленно относятся к вопросам безопасности своих семей, что может привести к трагедиям. В кратчайшие сроки мы должны провести обследование всех приборов, которые были выданы жителям области, а также напомнить людям о мерах пожарной безопасности. Во всех районах области необходимо провести подворовые обходы, а также усилить меры профилактики в школах", - сказал Орлов.

По данным правительства региона, осенью зарегистрировано всего 7 лесных пожаров общей площадью 165 гектаров, что значительно ниже показателей прошлого года. Всего с начала года в лесах области было зарегистрировано 143 лесных пожара на общей площади 144 тысячи гектаров. Это в 9,9 раз меньше, чем в прошлом году, когда было зафиксировано 462 возгорания. Помимо лесных, службы ликвидировали 56 пожаров на землях иных категорий.