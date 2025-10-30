https://ria.ru/20251030/presnjakov-2051975028.html
Никита Пресняков собирается вернуться из США в Россию
Никита Пресняков собирается вернуться из США в Россию - РИА Новости, 30.10.2025
Никита Пресняков собирается вернуться из США в Россию
Певец и композитор Владимир Пресняков сообщил, что его сын Никита Пресняков собирается вернуться из США в Россию. РИА Новости, 30.10.2025
сша
россия
Новости
Никита Пресняков собирается вернуться из США в Россию
Владимир Пресняков сообщил, что его сын Никита собирается вернуться из США в РФ