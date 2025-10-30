Рейтинг@Mail.ru
Никита Пресняков собирается вернуться из США в Россию
Шоубиз
 
22:56 30.10.2025
Никита Пресняков собирается вернуться из США в Россию
Никита Пресняков собирается вернуться из США в Россию - РИА Новости, 30.10.2025
Никита Пресняков собирается вернуться из США в Россию
Певец и композитор Владимир Пресняков сообщил, что его сын Никита Пресняков собирается вернуться из США в Россию. РИА Новости, 30.10.2025
сша, россия, владимир пресняков
Шоубиз, США, Россия, Владимир Пресняков
Никита Пресняков собирается вернуться из США в Россию

Владимир Пресняков сообщил, что его сын Никита собирается вернуться из США в РФ

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПевец Никита Пресняков
Певец Никита Пресняков - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Певец Никита Пресняков . Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Певец и композитор Владимир Пресняков сообщил, что его сын Никита Пресняков собирается вернуться из США в Россию.
Юбилейная музыкальная премия "Золотой граммофон" проходит на площадке "ВТБ Арена" в четверг.
«
"Я жду его возвращения. Не столько уговариваю его, сколько ему надо закончить свои дела. У него сейчас хороший контракт, он должен снять три клипа, он завязан этим контрактом", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
В 2022 году Никита Пресняков уехал из России в США вместе с женой, сменив сценический псевдоним на Nick Pres.
Шоубиз
 
 
