Определены дипломанты двух подмосковных литературных премий

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. В Подмосковье определили дипломантов областных премий имени Роберта Рождественского и имени Михаила Пришвина, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Так, в этом году от авторов, проживающих в Подмосковье, было принято более 100 заявок, из которых 57 было подано на премию имени Рождественского и 45 — на премию имени Пришвина.

Самыми активными заявителями претендентов стали литературные объединения городских округов Ленинский, Кашира, Красногорск и Балашиха.

Премия имени Рождественского присуждается авторам из Подмосковья за художественные поэтические произведения, получившие широкое общественное признание, воспевающие героическую историю страны и народа, любовь к России и Подмосковью.

По результатам подведения итогов определены дипломанты в номинации "Зрелое перо". Ими стали: Наталья Алимова – за книгу "Портрет Победы" (городской округ Люберцы), Елена Величко – за книгу "Не птицедева" (городской округ Королев), Анатолий Вершинский – за книгу "Апостолы Победы" (Раменский муниципальный округ), Екатерина Владимирова – за книгу "Поэзия военного времени" (городской округ Серпухов), Игорь Кузнецов – за книгу "Сквозь призму вдохновения" (городской округ Ступино) и многие другие. В номинации "Поэтический дебют" дипломантом стал Егор Щербаков за книгу "Все еще будет" (городской округ Домодедово).

Лауреатами областной литературной премии имени Рождественского стали: в номинации "Зрелое перо" – Оксана Москаленко и ее книга "Огненный щит" (городской округ Пушкинский); в номинации "Поэтический дебют" – Наталия Силаева с книгой "Победа – за нами!" (городской округ Серпухов).

Премия имени Пришвина присуждается авторам за произведения, посвященные теме любви к родному краю.

Жюри в этом году выделило следующих дипломантов в номинации "Краеведческо-публицистические произведения": Михаил Мосалев – за книгу "Герои Истринской земли" (муниципальный округ Истра), Сергей Носиков – за книгу "История села Брыково и Богоявленской церкви" (муниципальный округ Истра), Ольга Соловьева – за книгу "Пушкино: прогулки по столетнему городу" (городской округ Пушкинский), Андрей Фролов – за книгу "История села Петровское" (городской округ Воскресенск).

В номинации "Художественные произведения" дипломантами стали: Алина Арбузова – за книгу "Глинка и колокола" (муниципальный округ Истра), Елена Асатурова – за книгу "Призраки затонувшего города" (городской округ Красногорск), Лариса Васкан – за серию книг "Агентство "Шерламур". Лесной Робин Гуд", "Агентство "Шерламур". Обитатель древней пещеры", "Агентство "Шерламур". От Мурлышки не уйдешь" (Ленинский городской округ), Любовь Гурылева – за книгу "Можжевеловые кудри. Лесные медитации" (городской округ Королев).