МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Информационное агентство Baltnews стало финалистом Международной премии "Евразия", которая вручается за вклад в развитие международного сотрудничества, сохранение традиционных ценностей и укрепление культурных связей на евразийском пространстве.
Агентство было представлено в номинации "Голос Евразии. Защищать", отмечающей проекты, направленные на борьбу с недостоверными фактами, искажающими культурный и исторический контекст, расследования, разоблачающие дискриминацию, стереотипы и международные конфликты.
Члены жюри премии высоко оценили результаты работы Baltnews. Отмечены информационно‑просветительские заслуги — в частности, создание архива верифицированных материалов, которые стали надёжным источником для исследователей, коллег‑журналистов и всех, кто ищет достоверную информацию на стыке истории и современной политики. Признание получило и умение агентства инициировать публичные дискуссии по сложным темам в экспертном и медийном пространстве. Кроме того, жюри подчеркнуло практическую и гуманитарную значимость деятельности Baltnews: агентство привлекает внимание к забытым или искажаемым событиям, архивным находкам и свидетельствам очевидцев, которые без журналистского вмешательства могли быть утрачены.
© Фото : BaltnewsBaltnews стало финалистом Международной премии "Евразия"
"Стратегический итог работы Baltnews – укрепление информационного суверенитета правды: противодействие дезинформации и фальсификациям через создание авторитетного альтернативного источника, которому доверяет аудитория", – говорится на сайте Международной премии "Евразия".
Baltnews — русскоязычное информационное агентство, входящее в состав медиагруппы "Россия сегодня", специализирующееся на освещении общественно-политической ситуации в странах Балтии. До 2018 года редакция находилась в странах Балтии. С 2018 года агентство работает в Москве и имеет сетевую структуру внештатных авторов. Издание представлено во всех популярных социальных сетях, а Telegram-канал Baltnews является самым крупным русскоязычным каналом, рассказывающим о Прибалтике. Ядром работы информагентства остается постсоветское пространство, хотя анализ неизбежно затрагивает глобальных игроков, влияющих на процессы в регионе.