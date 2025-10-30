Baltnews стало финалистом Международной премии "Евразия"

Члены жюри премии высоко оценили результаты работы Baltnews. Отмечены информационно‑просветительские заслуги — в частности, создание архива верифицированных материалов, которые стали надёжным источником для исследователей, коллег‑журналистов и всех, кто ищет достоверную информацию на стыке истории и современной политики. Признание получило и умение агентства инициировать публичные дискуссии по сложным темам в экспертном и медийном пространстве. Кроме того, жюри подчеркнуло практическую и гуманитарную значимость деятельности Baltnews: агентство привлекает внимание к забытым или искажаемым событиям, архивным находкам и свидетельствам очевидцев, которые без журналистского вмешательства могли быть утрачены.