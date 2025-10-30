https://ria.ru/20251030/predpriyatie-2051934654.html
Производства Тульской области получили более 3,8 млн рублей на модернизацию
Производства Тульской области получили более 3,8 млн рублей на модернизацию - РИА Новости, 30.10.2025
Производства Тульской области получили более 3,8 млн рублей на модернизацию
Центр инжиниринга и кластерного развития Центра "Мой бизнес" Тульской области оказал помощь 46 производственным промышленным и сельскохозяйственным предприятиям РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T18:50:00+03:00
2025-10-30T18:50:00+03:00
2025-10-30T18:50:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884183691_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_366aae5fe23eac0849fe219c58e88260.jpg
https://ria.ru/20251030/rossiya-2051646909.html
https://ria.ru/20251029/premiya-2051473538.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884183691_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7425954ed11fb271acaddd46bb2b2605.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Производства Тульской области получили более 3,8 млн рублей на модернизацию
Предприятия из Тульской области получили свыше 3,8 млн рублей на модернизацию
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Центр инжиниринга и кластерного развития Центра "Мой бизнес" Тульской области оказал помощь 46 производственным промышленным и сельскохозяйственным предприятиям малого и среднего бизнеса на сумму свыше 3,8 миллиона рублей за девять месяцев этого года, сообщает пресс-служба правительства региона.
Центр продолжает принимать заявки от производственных предприятий на создание или развитие своих продуктов, оказывать помощь в регистрации интеллектуальной собственности, включая товарные знаки и патенты. Поддержку могут получить предприятия, зарегистрированные в Тульской области не менее 12 месяцев до подачи заявки. Услуги предоставляются с частичным софинансированием со стороны МСП.
Министр развития предпринимательства и торговли Тульской области Александр Ильинский отметил, что по поручению губернатора Дмитрия Миляева в регионе большое внимание уделяется развитию и поддержке малого и среднего бизнеса.
По его словам, Центр инжиниринга и кластерного развития по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика" помогает производителям в сертификации, декларировании продукции, регистрации прав на интеллектуальную собственность, в разработке технических решений и многом другом.
"Благодаря этому наши предприниматели получают возможность внедрять инновационные технологии, повышать качество и конкурентоспособность своей продукции. Так, с 2017 года уже более 300 малых и средних предприятий региона смогли улучшить свои производственные возможности", – заключил Ильинский, его слова приводит пресс-служба.