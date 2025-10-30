Производства Тульской области получили более 3,8 млн рублей на модернизацию

Вид на улицу Пирогова в Туле. На заднем плане - колокольня Всехсвятского собора. Архивное фото

Вид на улицу Пирогова в Туле. На заднем плане - колокольня Всехсвятского собора

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Центр инжиниринга и кластерного развития Центра "Мой бизнес" Тульской области оказал помощь 46 производственным промышленным и сельскохозяйственным предприятиям малого и среднего бизнеса на сумму свыше 3,8 миллиона рублей за девять месяцев этого года, сообщает пресс-служба правительства региона.

Центр продолжает принимать заявки от производственных предприятий на создание или развитие своих продуктов, оказывать помощь в регистрации интеллектуальной собственности, включая товарные знаки и патенты. Поддержку могут получить предприятия, зарегистрированные в Тульской области не менее 12 месяцев до подачи заявки. Услуги предоставляются с частичным софинансированием со стороны МСП.

Министр развития предпринимательства и торговли Тульской области Александр Ильинский отметил, что по поручению губернатора Дмитрия Миляева в регионе большое внимание уделяется развитию и поддержке малого и среднего бизнеса.

По его словам, Центр инжиниринга и кластерного развития по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика" помогает производителям в сертификации, декларировании продукции, регистрации прав на интеллектуальную собственность, в разработке технических решений и многом другом.