Производства Тульской области получили более 3,8 млн рублей на модернизацию
18:50 30.10.2025
Производства Тульской области получили более 3,8 млн рублей на модернизацию
Производства Тульской области получили более 3,8 млн рублей на модернизацию
Центр инжиниринга и кластерного развития Центра "Мой бизнес" Тульской области оказал помощь 46 производственным промышленным и сельскохозяйственным предприятиям РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T18:50:00+03:00
2025-10-30T18:50:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Производства Тульской области получили более 3,8 млн рублей на модернизацию

Предприятия из Тульской области получили свыше 3,8 млн рублей на модернизацию

Вид на улицу Пирогова в Туле. На заднем плане - колокольня Всехсвятского собора
Вид на улицу Пирогова в Туле. На заднем плане - колокольня Всехсвятского собора - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Вид на улицу Пирогова в Туле. На заднем плане - колокольня Всехсвятского собора. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Центр инжиниринга и кластерного развития Центра "Мой бизнес" Тульской области оказал помощь 46 производственным промышленным и сельскохозяйственным предприятиям малого и среднего бизнеса на сумму свыше 3,8 миллиона рублей за девять месяцев этого года, сообщает пресс-служба правительства региона.
Центр продолжает принимать заявки от производственных предприятий на создание или развитие своих продуктов, оказывать помощь в регистрации интеллектуальной собственности, включая товарные знаки и патенты. Поддержку могут получить предприятия, зарегистрированные в Тульской области не менее 12 месяцев до подачи заявки. Услуги предоставляются с частичным софинансированием со стороны МСП.
Министр развития предпринимательства и торговли Тульской области Александр Ильинский отметил, что по поручению губернатора Дмитрия Миляева в регионе большое внимание уделяется развитию и поддержке малого и среднего бизнеса.
По его словам, Центр инжиниринга и кластерного развития по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика" помогает производителям в сертификации, декларировании продукции, регистрации прав на интеллектуальную собственность, в разработке технических решений и многом другом.
"Благодаря этому наши предприниматели получают возможность внедрять инновационные технологии, повышать качество и конкурентоспособность своей продукции. Так, с 2017 года уже более 300 малых и средних предприятий региона смогли улучшить свои производственные возможности", – заключил Ильинский, его слова приводит пресс-служба.
