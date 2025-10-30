Праздник иконы Божьей Матери "Всех скорбящих Радость"

Москва – РИА Новости. Празднование дня иконы Божией Матери “Всех скорбящих Радость” связано с помощью в бедах и с духовной поддержкой. Дата праздника в 2025 году, значение иконы, молитва — в материале РИА Новости.

Какого числа

6 ноября (24 октября по старому стилю) в Православной Церкви совершается празднование иконе Божьей Матери "Всех скорбящих Радость" (некоторые из списков с нее имеют и свои особые дни празднования). В этот день в 1688 году свершилось первое чудо от иконы.

История иконы

Как повествует старинная церковная летопись, вдова Евфимия Акинфиева, родная сестра патриарха Иоакима, жившая в Москве на Ордынке, долгое время страдала неизлечимой болезнью: у нее была незаживающая язва в боку. Рана была так велика и столь болезненна, что больная ждала смерти. Отчаявшись получить исцеление у лекарей, она в то же время не теряла надежды на Божественную помощь. Она воззвала к Пречистой и внезапно услышала голос: "Евфимия! Иди в храм Преображения Сына Моего; там есть образ, именуемый "Всех скорбящих Радость". Пусть священник отслужит молебен с водосвятием, и получишь исцеление от болезни".

Евфимия исполнила повеление Пресвятой Богородицы: узнала, что в Москве на Ордынке действительно есть храм Преображения; был отслужен молебен, и она исцелилась

Так произошло первое чудо от иконы Божьей Матери "Всех скорбящих Радость", и с того времени, по церковному преданию, эта икона являла множество чудесных исцелений, а сам храм получил и до сих пор сохраняет название Скорбященского (хотя главный престол его освящен во имя Преображения).

Описание иконы

Богоматерь изображается во весь рост, она окружена людьми, находящимися в беде, и ангелами, которые от ее имени совершают благодеяния. Верующие вокруг Пресвятой Богородицы больные, голодные, раздетые. Сама она — в царских одеяниях, на голове венец. В облаках над ней — Иисус Христос, он держит Евангелие и благословляет.

Икона имеет запоминающуюся особенность — изображение грошиков, что дало название подобным спискам: чудотворный список с иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" с грошиками. История произошла В конце XIX века в петербургской часовне. После пожара прихожане обнаружили, что икона чудом спаслась, а лик, потемневший от времени и копоти, даже просветлел. К самому образу приклеились медные монеты из кружки для пожертвований, которая разбилась вдребезги.

Существуют и другие иконографические виды образа Божьей Матери на иконе “Всех Скорбящих радость”. Так, на московской иконе Преображенского храма на Большой Ордынке она держит младенца Иисуса, а над ними парят ангелы. Рядом написаны святые во главе с Сергием Радонежским и тексты молитв.

Значение иконы

Икона “Всех Скорбящих радость” служит напоминанием о том, что в трудные минуты жизни важно обращаться к Матери Божией за утешением и защитой. Значение иконы в том, что Пресвятая Дева всегда готова разделить наши страдания и принести утешение.

Протопресвитер Александр Киселев писал об иконе : “Сколько утешительного заключено в одном уже имени этой иконы — будящем, укрепляющем веру людей в Богоматерь как в дивную Заступницу, Которая спешит всюду, где слышится стон страдания людского, утирает слезы плачущих и в самом горе дает минуты отрады и радости небесной. Радуйся же вечно Ты, небесная скорбящих Радость!”

Чудотворная икона способна вдохновлять верующих на терпение и надежду. Она напоминает о глубокой любви и заботе Божией, о том, что они всегда рядом с нами, особенно в моменты скорби и трудностей. Люди обращаются к этой иконе с молитвами о избавлении от горестей, о помощи близким и о прощении не только в праздник, но и в обычный день.

Чем помогает икона

Перед чудотворной иконой Божией Матери "Всех скорбящих Радость" в московском храме на улице Большая Ордынка каждую субботу служатся молебны. Перед ней молятся в отчаянии, скорби, в поиске утешения и защиты, а также при неизлечимых болезнях, в последние годы ей молятся страждущие исцелиться от алкоголизма и наркомании. В чем помогает икона?

Божия Матерь "Всех скорбящих Радость" является покровительницей сирот и убогих, обиженных, угнетенных и страдающих.

Молитва перед иконой

В честь чудотворной иконы существуют тропари, кондаки, молитвы и величания. Песнопения исполняются в праздничный день, а молитвы Пресвятой Богородице верующие возносят по велению души каждый день.

Молитва

О, Пресвята́я Влады́чице и Богоро́дице, Вы́сшая Херуви́м и Честне́йшая Серафи́м, Богоизбра́нная Отрокови́це, поги́бших Взыска́ние и всех скорбя́щих Ра́досте! Пода́ждь утеше́ние и нам, в поги́бели и ско́рби су́щим; ра́зве бо Тебе́ ино́го прибе́жища и по́мощи не и́мамы. Ты еди́на еси́ ра́дости на́шея Хода́таица, и я́ко Ма́терь Бо́жия и Ма́ти милосе́рдия, предстоя́щи у Престо́ла Пресвяты́я Тро́ицы, мо́жеши нам помощи́, никто́же бо притека́яй к Тебе́ посра́млен отхо́дит. Услы́ши у́бо и нас ны́не в день поги́бели и печа́ли пред Твое́ю ико́ною припа́дающих и со слеза́ми Тебе́ моля́щихся: отжени́ от нас належа́щия на нас ско́рби и бе́ды в сей вре́менней жи́зни, не лише́ны же сотвори́ Твои́м всеси́льным хода́тайством и ве́чныя несконча́емая ра́дости в Ца́рствии Сы́на и Бо́га на́шего. Ами́нь.

Храмы

Помимо храма на Большой Ордынке, где находится одна из известнейших икон, в первопрестольной ныне действуют еще четыре приходских храма во имя иконы "Всех скорбящих Радость" (на 3-й Мещанской при Старо‑Екатерининской больнице, на Калитниковском кладбище (с местночтимым списком), на Зацепе (более известный по приделу как храм Фрола и Лавра) и при психиатрической больнице на Канатчиковой даче); такое же посвящение имеет и престол больничного храма Николо-Угрешского монастыря.

Прежде в Москве имелись также Скорбященский женский монастырь на Новослободской улице и почти десяток Скорбященских церквей, в том числе при нескольких больницах, приютах и тюрьме "Матросская тишина".

Что можно и нельзя делать 6 ноября

Наряду с православным праздником, в этот день существует народная традиция отмечать Светец — начало девичьих посиделок при свечах или лучине. Считалось, что в этот день можно приворожить любого, поэтому нельзя было принимать подарки от тех, кто девушке не интересен. Также опасным считалось оставаться в одиночестве, покупать обувь и давать поносить свои вещи, начинать важные дела.

Верующим в праздник иконы Божьей Матери “Всех скорбящих Радость” можно:

молиться перед иконой в храмах;

молиться перед иконой в храмах; собираться вместе с близкими;

собираться вместе с близкими; помогать больным и голодным;

помогать больным и голодным; заниматься своими обычными делами, хобби.

Нельзя: