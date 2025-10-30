Правительство мониторит риски в промышленности, заявил Мантуров

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт - РИА Новости. Правительство России видит и точечно реагирует на локальные риски в промышленных отраслях, кроме того, продолжается мониторинг ситуации, и по мере необходимости кабмин будет находить дополнительные решения для смягчения негативной конъюнктуры, сказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в приветственном слове на форуме "Российский промышленник-2025".