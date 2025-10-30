Рейтинг@Mail.ru
Правительство мониторит риски в промышленности, заявил Мантуров - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 30.10.2025 (обновлено: 08:20 31.10.2025)
https://ria.ru/20251030/pravitelstvo-2052005628.html
Правительство мониторит риски в промышленности, заявил Мантуров
Правительство мониторит риски в промышленности, заявил Мантуров - РИА Новости, 31.10.2025
Правительство мониторит риски в промышленности, заявил Мантуров
Правительство России видит и точечно реагирует на локальные риски в промышленных отраслях, кроме того, продолжается мониторинг ситуации, и по мере необходимости РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-30T15:20:00+03:00
2025-10-31T08:20:00+03:00
экономика
россия
денис мантуров
фонд развития промышленности
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154042/92/1540429247_0:187:2977:1862_1920x0_80_0_0_dcd777ef22122ad7e1804459a270eede.jpg
https://ria.ru/20251030/minpromtorg-2051904591.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154042/92/1540429247_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_5347941613ae99e7bfcb9bd84e6cdbb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, денис мантуров, фонд развития промышленности
Экономика, Россия, Денис Мантуров, Фонд развития промышленности
Правительство мониторит риски в промышленности, заявил Мантуров

Мантуров: правительство точечно реагирует на локальные риски в промышленности

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт - РИА Новости. Правительство России видит и точечно реагирует на локальные риски в промышленных отраслях, кроме того, продолжается мониторинг ситуации, и по мере необходимости кабмин будет находить дополнительные решения для смягчения негативной конъюнктуры, сказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в приветственном слове на форуме "Российский промышленник-2025".
"В этой части оперативные задачи сопряжены с обеспечением финансовой устойчивости ключевых предприятий. Правительство видит и точечно реагирует на локальные риски в отраслях. Они обусловлены сжатием спроса, напряжением на рынке труда, снижением рентабельности и инвестиционной активности. Мы продолжаем внимательно отслеживать ситуацию и по мере необходимости будем находить дополнительные решения для смягчения негативной конъюнктуры", - сказал Мантуров.
Ранее в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2025 Мантуров отмечал, что денежно-кредитная политика в России не сильно способствует инвестициям в производство, тем не менее поставленные задачи продолжают реализовываться. Так, росту производства в обрабатывающей промышленности в стране содействует набор механизмов поддержки, среди них отраслевые и межотраслевые субсидии по инвестиционным проектам, льготные займы Фонда развития промышленности, соглашения о защите капитальных вложений и инвестиций и ряд других.
Фабрика по производству джинсовой одежды Глория-Джинс - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Минпромторг рассказал о замене западных брендов легкой промышленности
Вчера, 17:32
 
ЭкономикаРоссияДенис МантуровФонд развития промышленности
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала