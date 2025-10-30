Правительство мониторит риски в промышленности, заявил Мантуров

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт - РИА Новости. Правительство России видит и точечно реагирует на локальные риски в промышленных отраслях, кроме того, продолжается мониторинг ситуации, и по мере необходимости кабмин будет находить дополнительные решения для смягчения негативной конъюнктуры, сказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в приветственном слове на форуме "Российский промышленник-2025".
"В этой части оперативные задачи сопряжены с обеспечением финансовой устойчивости ключевых предприятий. Правительство видит и точечно реагирует на локальные риски в отраслях. Они обусловлены сжатием спроса, напряжением на рынке труда, снижением рентабельности и инвестиционной активности. Мы продолжаем внимательно отслеживать ситуацию и по мере необходимости будем находить дополнительные решения для смягчения негативной конъюнктуры", - сказал Мантуров.
Ранее в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2025 Мантуров отмечал, что денежно-кредитная политика в России не сильно способствует инвестициям в производство, тем не менее поставленные задачи продолжают реализовываться. Так, росту производства в обрабатывающей промышленности в стране содействует набор механизмов поддержки, среди них отраслевые и межотраслевые субсидии по инвестиционным проектам, льготные займы Фонда развития промышленности, соглашения о защите капитальных вложений и инвестиций и ряд других.