WhatsApp может потерять права на товарные знаки, заявили в Роспатенте

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) может потерять права на ряд товарных знаков в России в декабре 2025 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.

"Если продление не будет выполнено вовремя, компании предоставляется дополнительный срок – шесть месяцев, чтобы это сделать, уплатив увеличенную пошлину со штрафом. Но если и в этот срок продления не произойдет, права на товарные знаки будут утрачены", - заключила Акиншина.