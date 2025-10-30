WhatsApp может потерять права на товарные знаки, заявили в Роспатенте

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) может потерять права на ряд товарных знаков в России в декабре 2025 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, российский правообладатель "ВотсАпп ЛЛК", имеющий в Роспатенте четыре товарных знака для работы мессенджера в стране, может потерять их в декабре 2025 года. Заявки были поданы в ведомство в 2015 году и зарегистрированы в 2017 году.
"Если продление не будет выполнено вовремя, компании предоставляется дополнительный срок – шесть месяцев, чтобы это сделать, уплатив увеличенную пошлину со штрафом. Но если и в этот срок продления не произойдет, права на товарные знаки будут утрачены", - заключила Акиншина.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
