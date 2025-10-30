Рейтинг@Mail.ru
05:09 30.10.2025
WhatsApp может потерять права на товарные знаки, заявили в Роспатенте
WhatsApp может потерять права на товарные знаки, заявили в Роспатенте
россия
whatsapp inc.
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
facebook
россия
WhatsApp может потерять права на товарные знаки, заявили в Роспатенте

Роспатент: WhatsApp может потерять права на товарные знаки в конце года

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера WhatsApp
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) может потерять права на ряд товарных знаков в России в декабре 2025 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, российский правообладатель "ВотсАпп ЛЛК", имеющий в Роспатенте четыре товарных знака для работы мессенджера в стране, может потерять их в декабре 2025 года. Заявки были поданы в ведомство в 2015 году и зарегистрированы в 2017 году.
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
РКН рассказал об ограничении WhatsApp﻿ и Telegram﻿ из-за мошенников
22 октября, 14:40
Генеральный директор компании "Онлайн патент" Алина Акиншина сообщила РИА Новости, что в России товарные знаки WhatsApp зарегистрированы двумя способами: по международной процедуре с указанием правообладателя в латинице и по национальной – в кириллице.
"Если продление не будет выполнено вовремя, компании предоставляется дополнительный срок – шесть месяцев, чтобы это сделать, уплатив увеличенную пошлину со штрафом. Но если и в этот срок продления не произойдет, права на товарные знаки будут утрачены", - заключила Акиншина.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
СМИ: экс-глава службы безопасности WhatsApp подал в суд на Meta*
9 сентября, 10:45
 
