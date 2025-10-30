Рейтинг@Mail.ru
Центровой "Зенита" пропустит остаток сезона
Баскетбол
 
16:13 30.10.2025
Центровой "Зенита" пропустит остаток сезона
Центровой "Зенита" пропустит остаток сезона - РИА Новости Спорт, 30.10.2025
Центровой "Зенита" пропустит остаток сезона
Центровой петербургского "Зенита" Алекс Пойтресс из-за травмы пропустит остаток сезона, сообщается в Telegram-канале клуба баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 30.10.2025
2025-10-30T16:13:00+03:00
2025-10-30T16:13:00+03:00
баскетбол
спорт
алекс пойтресс
единая лига втб
зенит (санкт-петербург)
спорт, алекс пойтресс, единая лига втб, зенит (санкт-петербург)
Баскетбол, Спорт, Алекс Пойтресс, Единая Лига ВТБ, Зенит (Санкт-Петербург)
Центровой "Зенита" пропустит остаток сезона

Баскетболист "Зенита" Пойтресс пропустит остаток сезона из-за травмы

Игрок "Зенита" Алекс Пойтресс
Игрок Зенита Алекс Пойтресс - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Игрок "Зенита" Алекс Пойтресс. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Центровой петербургского "Зенита" Алекс Пойтресс из-за травмы пропустит остаток сезона, сообщается в Telegram-канале клуба баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Американец получил травму 29 октября в домашнем матче регулярного чемпионата против пермской "Пармы". По результатам медицинского обследования у 32-летнего игрока диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Характер повреждения не позволит ему вернуться на площадку в текущем сезоне.
В нынешнем розыгрыше Единой лиги ВТБ Пойтресс провел 7 матчей, в которых в среднем набирал 14,3 очка, делал 7 подборов, 0,9 передачи, 0,7 блок-шота и 0,4 перехвата за 20 минут игрового времени. Он занимает шестое место по количеству проведенных игр за "Зенит" (181 матч) и является абсолютным лидером среди легионеров по этому показателю.
Баскетбол
 
