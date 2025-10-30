Центровой "Зенита" пропустит остаток сезона

Американец получил травму 29 октября в домашнем матче регулярного чемпионата против пермской "Пармы". По результатам медицинского обследования у 32-летнего игрока диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Характер повреждения не позволит ему вернуться на площадку в текущем сезоне.