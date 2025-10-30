Смоленская область увеличит количество поставок в Республику Беларусь

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Центр поддержки экспорта Смоленской области подписал соглашение о сотрудничестве с Белорусской универсальной товарной биржей (БУТБ), сообщил губернатор области Василий Анохин.

Документ направлен на развитие торгово-экономических связей, расширение экспортных возможностей и поддержку предпринимателей Смоленщины.

По словам Анохина, договор о партнерстве стал результатом его переговоров с председателем правления БУТБ Александром Осмоловским в Минске.

"Почти 67% товарооборота нашего региона приходится на взаимодействие с Республикой Беларусь. Продолжаем последовательно укреплять сотрудничество, создавая новые возможности для развития экономики", — написал Анохин в своем официальном телеграм-канале.

Белорусская универсальная товарная биржа — электронная площадка Восточной Европы. На ней работают порядка 8,8 тысячи компаний из 83 стран мира. Там обеспечивают безопасные механизмы онлайн-торгов, гарантируют выполнение обязательств и предоставляют оперативную рыночную аналитику. Благодаря этому бизнес получает надежный доступ к иностранным рынкам.

Анохин указал, что сегодня на бирже уже аккредитованы более 620 компаний Смоленской области. Новый этап сотрудничества создает для предпринимателей региона дополнительные возможности. Это участие в международных торгах в электронном формате, доступ к широкой сети белорусских и зарубежных партнеров, сопровождение экспортных сделок и снижение рисков неплатежей, консультативная и брокерская поддержка.

"Подписанное соглашение позволит нам выстроить системную работу по сопровождению предприятий региона на внешних рынках, ускорит поиск новых направлений торговли и упростит участие смоленского бизнеса в биржевых операциях", — отметил губернатор.