Смоленская область увеличит количество поставок в Республику Беларусь - РИА Новости, 30.10.2025
Смоленская область
Смоленская область
 
17:38 30.10.2025
Смоленская область увеличит количество поставок в Республику Беларусь
Смоленская область увеличит количество поставок в Республику Беларусь
Центр поддержки экспорта Смоленской области подписал соглашение о сотрудничестве с Белорусской универсальной товарной биржей (БУТБ), сообщил губернатор области... РИА Новости, 30.10.2025
Смоленская область увеличит количество поставок в Республику Беларусь

Флаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в медиабанк
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Центр поддержки экспорта Смоленской области подписал соглашение о сотрудничестве с Белорусской универсальной товарной биржей (БУТБ), сообщил губернатор области Василий Анохин.
Документ направлен на развитие торгово-экономических связей, расширение экспортных возможностей и поддержку предпринимателей Смоленщины.
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Анохин обсудил с ректором СмолГУ проекты по подготовке профессионалов
28 октября, 10:31
По словам Анохина, договор о партнерстве стал результатом его переговоров с председателем правления БУТБ Александром Осмоловским в Минске.
"Почти 67% товарооборота нашего региона приходится на взаимодействие с Республикой Беларусь. Продолжаем последовательно укреплять сотрудничество, создавая новые возможности для развития экономики", — написал Анохин в своем официальном телеграм-канале.
Белорусская универсальная товарная биржа — электронная площадка Восточной Европы. На ней работают порядка 8,8 тысячи компаний из 83 стран мира. Там обеспечивают безопасные механизмы онлайн-торгов, гарантируют выполнение обязательств и предоставляют оперативную рыночную аналитику. Благодаря этому бизнес получает надежный доступ к иностранным рынкам.
Анохин указал, что сегодня на бирже уже аккредитованы более 620 компаний Смоленской области. Новый этап сотрудничества создает для предпринимателей региона дополнительные возможности. Это участие в международных торгах в электронном формате, доступ к широкой сети белорусских и зарубежных партнеров, сопровождение экспортных сделок и снижение рисков неплатежей, консультативная и брокерская поддержка.
"Подписанное соглашение позволит нам выстроить системную работу по сопровождению предприятий региона на внешних рынках, ускорит поиск новых направлений торговли и упростит участие смоленского бизнеса в биржевых операциях", — отметил губернатор.
В заключение он поблагодарил руководство биржи во главе с Осмоловским за конструктивный диалог и готовность к совместному сотрудничеству.
Виды города Смоленска - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Анохин: Жители районов Смоленской области получают доступ к связи
29 октября, 21:24
 
Смоленская область, Экономика, Смоленская область, Василий Анохин, Минск, Восточная Европа
 
 
