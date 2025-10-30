Рейтинг@Mail.ru
Экс-посол Молдавии обвинил главу МИД в непонимании дипломатической практики - РИА Новости, 30.10.2025
14:10 30.10.2025
Экс-посол Молдавии обвинил главу МИД в непонимании дипломатической практики
Экс-посол Молдавии обвинил главу МИД в непонимании дипломатической практики - РИА Новости, 30.10.2025
Экс-посол Молдавии обвинил главу МИД в непонимании дипломатической практики
в мире
россия
молдавия
кишинев
андрей негуца
олег озеров
майя санду
россия
молдавия
кишинев
в мире, россия, молдавия, кишинев, андрей негуца, олег озеров, майя санду
В мире, Россия, Молдавия, Кишинев, Андрей Негуца, Олег Озеров, Майя Санду
Экс-посол Молдавии обвинил главу МИД в непонимании дипломатической практики

Негуца раскритиковал заявление главы МИД Молдавии о неаккредитованном после РФ

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 30 окт — РИА Новости. Бывший посол Молдавии в России Андрей Негуца подверг критике заявление главы МИД республики Михая Попшоя о "неаккредитованном" российском после в Кишиневе, назвав высказывания Попшоя признаком непонимания дипломатической практики.
Попшой 27 октября заявил, что российский посол в Кишиневе Олег Озеров "имеет ограниченный мандат и не является аккредитованным главой миссии". Посольство РФ в Кишиневе назвало эти утверждения выдумкой, подчеркнув, что статус Озерова полностью соответствует Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года.
Посол РФ в Молдавии Олег Озеров - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Посол России прокомментировал ситуацию с верительными грамотами в Молдавии
29 октября, 19:58
"Вы были бы правы, если бы были министром Франции, где посол начинает работу только после вручения оригиналов верительных грамот. В Молдавии же достаточно передачи копий, после чего дипломат становится официальным представителем государства", — написал Негуца в своем комментарии, опубликованном в соцсетях.
Дипломат напомнил, что российский посол имеет выданное МИД Молдавии удостоверение, подтверждающее его статус чрезвычайного и полномочного посла РФ. По словам Негуцы, молдавская сторона без условий дала согласие на назначение Озерова и процедура соответствовала международной практике. "Если за год посла не пригласили к президенту, это уже вопрос не к Венской конвенции, а к руководству страны", — отметил дипломат.
Негуца также посоветовал Попшою "извиниться и заявить, что его неправильно поняли", добавив, что министр, возможно, сделал свое заявление "в расчёте на аплодисменты фракции в день формирования нового правительства". "Зачем вы сделали это заявление? Если вашим теоретическим знаниям не хватает дипломатической практики, может, стоит поработать в посольстве, чтобы на практике понять, что такое "неаккредитованный" посол", - подытожил дипломат.
Негуца был послом Молдавии в России дважды - с 2009 по 2012 и с 2017 по 2020 годы.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Посол России в Молдавии обеспокоен ситуацией в Гагаузии
7 октября, 15:32
 
В миреРоссияМолдавияКишиневАндрей НегуцаОлег ОзеровМайя Санду
 
 
