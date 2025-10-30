Экс-посол Молдавии обвинил главу МИД в непонимании дипломатической практики

КИШИНЕВ, 30 окт — РИА Новости. Бывший посол Молдавии в России Андрей Негуца подверг критике заявление главы МИД республики Михая Попшоя о "неаккредитованном" российском после в Кишиневе, назвав высказывания Попшоя признаком непонимания дипломатической практики.

Попшой 27 октября заявил, что российский посол в Кишиневе Олег Озеров "имеет ограниченный мандат и не является аккредитованным главой миссии". Посольство РФ в Кишиневе назвало эти утверждения выдумкой, подчеркнув, что статус Озерова полностью соответствует Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года.

"Вы были бы правы, если бы были министром Франции , где посол начинает работу только после вручения оригиналов верительных грамот. В Молдавии же достаточно передачи копий, после чего дипломат становится официальным представителем государства", — написал Негуца в своем комментарии, опубликованном в соцсетях.

Дипломат напомнил, что российский посол имеет выданное МИД Молдавии удостоверение, подтверждающее его статус чрезвычайного и полномочного посла РФ. По словам Негуцы, молдавская сторона без условий дала согласие на назначение Озерова и процедура соответствовала международной практике. "Если за год посла не пригласили к президенту, это уже вопрос не к Венской конвенции, а к руководству страны", — отметил дипломат.

Негуца также посоветовал Попшою "извиниться и заявить, что его неправильно поняли", добавив, что министр, возможно, сделал свое заявление "в расчёте на аплодисменты фракции в день формирования нового правительства". "Зачем вы сделали это заявление? Если вашим теоретическим знаниям не хватает дипломатической практики, может, стоит поработать в посольстве, чтобы на практике понять, что такое "неаккредитованный" посол", - подытожил дипломат.

Негуца был послом Молдавии в России дважды - с 2009 по 2012 и с 2017 по 2020 годы.