Рейтинг@Mail.ru
"Второй удар". В США забили тревогу из-за российского "Посейдона" - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:23 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/poseydon-2051829466.html
"Второй удар". В США забили тревогу из-за российского "Посейдона"
"Второй удар". В США забили тревогу из-за российского "Посейдона" - РИА Новости, 30.10.2025
"Второй удар". В США забили тревогу из-за российского "Посейдона"
Аппарат "Посейдон" позволит России нанести США ответный удар в случае ядерной войны, пишет The War Zone. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T13:23:00+03:00
2025-10-30T13:23:00+03:00
в мире
россия
сша
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051511973_0:46:1182:711_1920x0_80_0_0_38a20eba20375474cf84b161c9da9907.jpg
https://ria.ru/20251030/wsj-2051786712.html
https://ria.ru/20251030/zelenskiy-2051714295.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051511973_14:0:962:711_1920x0_80_0_0_e8762b27a034fe2eebab35189edeb1e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, владимир путин
В мире, Россия, США, Владимир Путин
"Второй удар". В США забили тревогу из-за российского "Посейдона"

TWZ: Россия сможет "Посейдоном" нанести второй удар США

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкОкеанская многоцелевая система "Посейдон"
Океанская многоцелевая система Посейдон - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Океанская многоцелевая система "Посейдон". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Аппарат "Посейдон" позволит России нанести США ответный удар в случае ядерной войны, пишет The War Zone.
«
"Это оружие, вероятно, предоставит России возможность нанесения второго удара, которую можно было бы считать более безотказным вариантом, чем применение баллистических ракет подводных лодок, в случае если один из агрессоров попытается парализовать ее стратегические ядерные силы в сценарии первого удара", — говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами на борту Air Force One во время путешествия по Азии - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
СМИ рассказали, какой "подарок" Трамп преподнес России ночью
Вчера, 11:15
Обозреватель также подчеркнул, что "Посейдон" будет тяжело перехватить, поскольку благодаря своей ядерной энергоустановке аппарат может долгое время перемещаться в воде перед нанесением удара.
Накануне Владимир Путин заявил, что Россия во вторник провела испытания подводного аппарата "Посейдон" с ядерной силовой установкой. Глава государства подчеркнул, что он является уникальным, его мощность значительно превышает показатели ракеты "Сармат".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
На Западе обратились к Зеленскому с призывом после заявления Путина
Вчера, 09:33
 
В миреРоссияСШАВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала