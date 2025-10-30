"Второй удар". В США забили тревогу из-за российского "Посейдона"

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Аппарат "Посейдон" позволит России нанести США ответный удар в случае ядерной войны, пишет The War Zone.
"Это оружие, вероятно, предоставит России возможность нанесения второго удара, которую можно было бы считать более безотказным вариантом, чем применение баллистических ракет подводных лодок, в случае если один из агрессоров попытается парализовать ее стратегические ядерные силы в сценарии первого удара", — говорится в публикации.
Обозреватель также подчеркнул, что "Посейдон" будет тяжело перехватить, поскольку благодаря своей ядерной энергоустановке аппарат может долгое время перемещаться в воде перед нанесением удара.
Накануне Владимир Путин заявил, что Россия во вторник провела испытания подводного аппарата "Посейдон" с ядерной силовой установкой. Глава государства подчеркнул, что он является уникальным, его мощность значительно превышает показатели ракеты "Сармат".