"Второй удар". В США забили тревогу из-за российского "Посейдона"

«

"Это оружие, вероятно, предоставит России возможность нанесения второго удара , которую можно было бы считать более безотказным вариантом, чем применение баллистических ракет подводных лодок, в случае если один из агрессоров попытается парализовать ее стратегические ядерные силы в сценарии первого удара", — говорится в публикации.