Попечительство в 2025 году: как оформить, льготы и чем отличается от опеки

Далеко не каждый человек способен самостоятельно решать важные вопросы, например оставшийся без родителей несовершеннолетний ребенок. В этом случае ему на помощь может прийти попечитель. Что такое попечительство, какими правами и обязанностями обладает оформивший его гражданин и характеристика процесса — в материале РИА Новости.

Попечительство

Попечительство нередко сравнивают, а порой и путают, с опекой — другим вариантом устройства детей или взрослых. Эти явления имеют ряд существенных отличий, которые прописаны в Федеральном законе № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве".

“Одно из главных различий — опека устанавливается над детьми от рождения до 14 лет, а попечительство — над детьми от 14 до 18 лет”, — разъясняет ведущий юрист Европейской Юридической Службы Србуи Иващенко.

Попечительство может быть оформлено и для совершеннолетних граждан, но (как и в случае с детьми) лишь при условии, что официально признана их ограниченная дееспособность. Опека же оформляется в том случае, если подопечные признаны полностью недееспособными.

“Есть две категории ограниченно дееспособных граждан, сделки которых в их собственных интересах или в интересах членов из семей контролирует попечитель. Это граждане, пристрастие которых к азартным играм, спиртным напиткам или наркотическим средствам ставит семью в тяжелое материальное положение, либо граждане, которые из-за психического расстройства могут понимать значение своих действий или руководить ими лишь при помощи других лиц”, — говорит доцент кафедры частного права Государственного университета управления Владимир Попов.

Обе категории являются не в полной мере дееспособными и нуждаются в помощи и контроле, добавляет эксперт.

Кто может стать попечителем

Главное требование к потенциальному попечителю — это должен быть совершеннолетний дееспособный гражданин. Преимущество будут иметь родственники: бабушки и дедушки, старшие братья или сестры и так далее.

Законодательством установлен ряд категорий граждан, которые не смогут стать попечителями. К ним относятся:

имеющие либо имевшие судимость, а также подвергающиеся уголовному преследованию за преступления против жизни и здоровья человека, половой неприкосновенности личности, против общественной безопасности и т.д.; имеющие неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления и другие основания.

“Попечитель может быть назначен только с его согласия. При этом должны учитываться его нравственные и иные личные качества, способность к выполнению обязанностей попечителя, отношения, существующие между ним и лицом, нуждающимся в попечительстве, а если это возможно — и желание подопечного”, — дополняет Владимир Попов.

Как оформить попечительство

Если гражданин, который нуждается в назначении попечителя, официально не признан ограниченно дееспособным, то первым делом необходимо получить данный статус. Будущему попечителю также нужна предварительная подготовка: как и в случае с усыновлением, ему необходимо пройти соответствующее обучение. Это можно сделать бесплатно

После выполнения этих условий гражданин с заявлением и необходимыми документами должен обратиться в местный орган опеки и попечительства. Специалистам может потребоваться время для того, чтобы проверить сведения в представленных документах, а также удостовериться в том, что условия жизни потенциального попечителя соответствуют всем требованиям. Лишь после этого может быть вынесено положительное решение.

“Для установления попечительства над ребенком также потребуется письменное согласие всех совершеннолетних членов семьи, проживающих с вами (с учетом мнения детей, достигших 10-летнего возраста)”, — дополняет Иващенко.

Гражданин, желающий стать попечителем, обязан лично познакомиться с ребенком и установить с ним контакт, если это не было сделано ранее.

Последнее требование не распространяется на те случаи, когда попечителем становится близкий родственник несовершеннолетнего. Специальное обучение в данном случае также не требуется.

Куда обращаться

Оформлением процедуры занимаются органы опеки и попечительства по месту жительства. К специалистам ведомства можно обратиться как непосредственно, во время личного визита, так и через МФЦ.

“Заявление и документы можно представить также в электронной форме, в частности через Единый или региональный порталы госуслуг или через сайт органа опеки и попечительства (если на сайте реализована возможность подачи документов). В случае личного обращения в орган опеки и попечительства вам необходимо представить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность”, — отмечает Иващенко.

Сведения о ходе предоставления услуги размещаются в личном кабинете получателя услуги на Едином портале госуслуг.

Необходимые документы

Чтобы установить попечительство над ребенком, необходимо подготовить заявление. В нем нужно указать Ф.И.О., данные о документах, удостоверяющих личность, информацию обо всех, кто зарегистрирован по месту жительства попечителя и подтвердить отсутствие у него обстоятельств, которые могут стать препятствием для оформления попечительства, указывает Србуи Иващенко.

Владимир Попов также перечисляет документы, которые необходимо приложить к заявлению:

заключение медосвидетельствования; копия свидетельства о браке (если будущий попечитель состоит в таковом).

В некоторых случаях данный перечень может отличаться. Например, если попечителем хочет стать близкий родственник, от него потребуются лишь заявление, свидетельство о браке и документы, подтверждающие родство.

Сроки

Попечительство оформляется в течение месяца на основании заявления предполагаемого попечителя. В каждом субъекте Федерации своя система органов, в Москве органами опеки и попечительства являются территориальные отделы по вопросам опеки и попечительства Департамента труда и социальной защиты, говорит Попов.

Права и обязанности попечителя

Одна из главных обязанностей попечителя — заботиться о жизни, здоровье и благополучии своего подопечного, воспитывать его и следить за физическим развитием, обеспечить получение образования, а при необходимости — лечения.

Попечителю полагается проживать вместе со своими подопечными (исключение может быть сделано лишь в том случае, если последний уже достиг определенного возраста, а органы опеки не возражают против раздельного проживания).

“Если речь идет о совершеннолетних подопечных, то основная функция попечителей — давать согласие на совершение различных сделок (тем самым защищая имущественные интересы как самих подопечных, так и других членов их семьи)”, — говорит Попов.

Такое согласие оформляется в письменной форме, а если сделка была совершена без этого, то у попечителя есть возможность оспорить ее в судебном порядке в течение года. В интересах подопечного орган опеки и попечительства может установить запреты и обязательные требования к осуществлению прав и исполнению обязанностей попечителя, например, определить конкретные условия воспитания несовершеннолетнего.

Также попечители должен:

обращаться за выплатой всех полагающихся пособий; сообщать, если подопечный сменил место жительства либо изменились обстоятельства, из-за которых дееспособность подопечного была ограничена.

Права и обязанности подопечного

Подопечные обладают полным набором прав и обязанностей человека, но, поскольку они не полностью дееспособны, то возможности по их осуществлению ограничены волей попечителя, напоминает Попов.

“Часть сделок подопечные вполне могут совершать без согласия попечителя. К ним относятся, например, мелкие бытовые сделки, а также распоряжение заработком и интеллектуальными правами для несовершеннолетних, распоряжение заработком — для психически нездоровых подопечных. Подопечные вправе обжаловать в орган опеки и попечительства действия или бездействие попечителей. Юридическую ответственность за содеянное подопечные несут на общих основаниях, если они вменяемы и достигли соответствующего возраста”, — указывает эксперт.

Льготы и меры поддержки попечителей

Как правило, граждане осуществляют попечительство бесплатно. Но в отдельных случаях, если это продиктовано интересами подопечного, с попечителем может быть заключен договор, по которому за исполнение его обязанностей назначается вознаграждение. Как прописано в статье 16 соответствующего закона, оно может выплачиваться “за счет доходов от имущества подопечного, средств третьих лиц, а также средств бюджета субъекта Российской Федерации”. Максимальный размер устанавливается правительством России, а конкретные случаи вместе с порядком выплаты вознаграждения из регионального бюджета устанавливаются законами региона.

“Вместо такого вознаграждения орган опеки и попечительства может позволить попечителю на безвозмездной основе использовать имущество подопечного в собственных интересах, — уточняет Владимир Попов. — Также попечители могут претендовать на содействие в предоставлении им необходимой медицинской, психологической, педагогической либо иных видов помощи”.

Также в течение полугода после установления попечительства можно обратиться с заявлением о назначении единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью. Такое пособие выплачивается в фиксированном размере. Также дополнительные меры поддержки могут быть предусмотрены региональным законодательством.

Как прекратить попечительство

Если обратиться к статье 40 Гражданского кодекса РФ, там указано, что попечительство над гражданами, достигшими совершеннолетия, прекращается в том случае, если соответствующим решением суда были отменены ограничения дееспособности подопечного.

“Попечительство над несовершеннолетним гражданином прекращается даже без особого решения после того, как он достиг возраста 18 лет, а также в том случае, если он вступил в брак и либо приобрел полную дееспособность иным способом до момента достижения совершеннолетия”, — говорит Србуи Иващенко.

В статье 29 ФЗ “Об опеке и попечительстве” указано, что основаниями для прекращения попечительства могут стать:

противоречия между интересами попечителя и подопечного; ненадлежащее исполнение попечителем его обязанностей, а также прочие основания.

Ответственность попечителя

В соответствии с законодательными нормами, попечители несут ответственность за весь тот вред, который по их вине будет нанесен личности либо имуществу подопечного. Если представитель органа опеки обнаружит данный факт (например, будет выявлено неправильное хранение или расходование имущества не по назначению), нужно будет составить соответствующий акт и потребовать у попечителя возместить все убытки.

Мнение эксперта

