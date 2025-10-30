Рейтинг@Mail.ru
Полянский пристыдил главу МИД Украины за резонансное решение в ООН - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:21 30.10.2025 (обновлено: 23:34 30.10.2025)
https://ria.ru/20251030/polyanskiy-2051977750.html
Полянский пристыдил главу МИД Украины за резонансное решение в ООН
Полянский пристыдил главу МИД Украины за резонансное решение в ООН - РИА Новости, 30.10.2025
Полянский пристыдил главу МИД Украины за резонансное решение в ООН
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в соцсети X раскритиковал решение Киева проголосовать против снятия эмбарго с... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T23:21:00+03:00
2025-10-30T23:34:00+03:00
в мире
куба
украина
сша
дмитрий полянский
андрей сибига
оон
чернобыльская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785767111_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b605ce074d675407a4da2ec4422a46f9.jpg
https://ria.ru/20251028/nebenzja-2051325104.html
https://ria.ru/20251030/kuba-2051901778.html
куба
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785767111_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_844e740ff859f95a0ccd86c00393b000.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, куба, украина, сша, дмитрий полянский, андрей сибига, оон, чернобыльская аэс, генеральная ассамблея оон
В мире, Куба, Украина, США, Дмитрий Полянский, Андрей Сибига, ООН, Чернобыльская АЭС, Генеральная Ассамблея ООН
Полянский пристыдил главу МИД Украины за резонансное решение в ООН

Полянский раскритиковал Киев за голосование против снятия эмбарго с Кубы

© AP Photo / John MinchilloПервый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский
Первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / John Minchillo
Первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в соцсети X раскритиковал решение Киева проголосовать против снятия эмбарго с Кубы.
"Очень красноречиво показывает истинное лицо киевского режима. Так они отплатили кубинцам за заботу о детях Чернобыля в 1986 году", — написал Полянский в ответ на заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги, где он всячески оправдывал это решение.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Небензя отреагировал на сохранение Кубы в террористическом списке США
28 октября, 20:16
Российский дипломат упрекнул Киев в неблагодарном поведении по отношению к стране, которая в тяжелый момент "отдала Украине последнюю рубашку".
Ранее Генеральная Ассамблея ООН в 33-й раз приняла резолюцию с призывом к США отменить санкции против Кубы. Резолюцию "Необходимость прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введенной США против Кубы" поддержали 165 государств. Против проголосовали только семь стран, воздержались 12.
Среди проголосовавших против — Венгрия, Израиль, Аргентина, Украина и США. Воздержались, в частности, Польша, Румыния, Латвия, Эстония. Генассамблея ООН принимает резолюции с требованием отменить односторонние американские санкции против Кубы с 1992 года.
Шторм Мелисса. Спутниковый снимок - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
СМИ рассказали, что произошло с россиянами на Кубе из-за урагана "Мелисса"
Вчера, 17:28
 
В миреКубаУкраинаСШАДмитрий ПолянскийАндрей СибигаООНЧернобыльская АЭСГенеральная Ассамблея ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала