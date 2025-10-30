https://ria.ru/20251030/polsha-2051877185.html
В Польше обстреляли здание школы
В Польше обстреляли здание школы
В Польше обстреляли здание школы
Здание школы обстреляли в Опольском воеводстве Польши, раненых нет, сообщает радиостанция RMF FM.
польша
В Польше обстреляли здание школы
RMF FM: в Польше обстреляли здание школы, пострадавших нет, разбиты окна
ВАРШАВА, 30 окт – РИА Новости.
Здание школы обстреляли в Опольском воеводстве Польши, раненых нет, сообщает радиостанция RMF FM
.
«
"Здание школы во Влодарах Опольского воеводства было обстреляно, вероятно, из пневматического оружия", - говорится в сообщении.
По данным радиостанции, в сторону школы было произведено "не менее нескольких выстрелов", в результате которых повреждено несколько окон. Информации о пострадавших нет.
Администрация школы приняла решение, чтобы родители немедленно забрали своих детей домой.
Уточняется, что по месту своего проживания задержан 38-летний мужчина.
"Весьма вероятно, что он может быть привлечен к ответственности за создание угрозы для других людей и уничтожение имущества. Также продолжается установление места, откуда именно были произведены выстрелы", - говорится в сообщении.