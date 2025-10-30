Рейтинг@Mail.ru
В Польше обстреляли здание школы
16:18 30.10.2025 (обновлено: 16:30 30.10.2025)
В Польше обстреляли здание школы
В Польше обстреляли здание школы - РИА Новости, 30.10.2025
В Польше обстреляли здание школы
Здание школы обстреляли в Опольском воеводстве Польши, раненых нет, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 30.10.2025
В Польше обстреляли здание школы

RMF FM: в Польше обстреляли здание школы, пострадавших нет, разбиты окна

ВАРШАВА, 30 окт – РИА Новости. Здание школы обстреляли в Опольском воеводстве Польши, раненых нет, сообщает радиостанция RMF FM.
«
"Здание школы во Влодарах Опольского воеводства было обстреляно, вероятно, из пневматического оружия", - говорится в сообщении.
По данным радиостанции, в сторону школы было произведено "не менее нескольких выстрелов", в результате которых повреждено несколько окон. Информации о пострадавших нет.
Администрация школы приняла решение, чтобы родители немедленно забрали своих детей домой.
Уточняется, что по месту своего проживания задержан 38-летний мужчина.
"Весьма вероятно, что он может быть привлечен к ответственности за создание угрозы для других людей и уничтожение имущества. Также продолжается установление места, откуда именно были произведены выстрелы", - говорится в сообщении.
