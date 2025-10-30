В Польше обстреляли здание школы

ВАРШАВА, 30 окт – РИА Новости. Здание школы обстреляли в Опольском воеводстве Польши, раненых нет, сообщает радиостанция Здание школы обстреляли в Опольском воеводстве Польши, раненых нет, сообщает радиостанция RMF FM

« "Здание школы во Влодарах Опольского воеводства было обстреляно, вероятно, из пневматического оружия", - говорится в сообщении.

По данным радиостанции, в сторону школы было произведено "не менее нескольких выстрелов", в результате которых повреждено несколько окон. Информации о пострадавших нет.

Администрация школы приняла решение, чтобы родители немедленно забрали своих детей домой.

Уточняется, что по месту своего проживания задержан 38-летний мужчина.