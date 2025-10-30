Польша подняла в воздух самолеты из-за якобы активности России на Украине

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Дежурные военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности России на Украине, сообщает оперативное командование родов вооруженных сил Польши.

"В нашем воздушном пространстве начала действовать польская и союзническая авиация.... В полет по тревоге были подняты дежурные пары истребителей и самолет дальнего обнаружения, а наземные средства ПВО и радиолокационной разведки приведены в высшую степень боевой готовности", - говорится на странице оперативного командования в соцсети X.