https://ria.ru/20251030/polsha-2051705669.html
Польша подняла в воздух самолеты из-за якобы активности России на Украине
Польша подняла в воздух самолеты из-за якобы активности России на Украине - РИА Новости, 30.10.2025
Польша подняла в воздух самолеты из-за якобы активности России на Украине
Дежурные военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности России на Украине, сообщает оперативное командование родов... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T08:42:00+03:00
2025-10-30T08:42:00+03:00
2025-10-30T08:57:00+03:00
в мире
украина
польша
россия
f-16
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147330/21/1473302182_0:41:2000:1166_1920x0_80_0_0_36779b2f4d4ffa0387f5bc3ab0e3a823.jpg
https://ria.ru/20251029/ssha-2051668479.html
https://ria.ru/20251028/moskva-2051219411.html
украина
польша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147330/21/1473302182_163:0:1846:1262_1920x0_80_0_0_bcc30950189637f239dd8a080db51b72.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, польша, россия, f-16
В мире, Украина, Польша, Россия, F-16
Польша подняла в воздух самолеты из-за якобы активности России на Украине
Польша подняла в воздух военные самолеты из-за якобы активности РФ на Украине
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Дежурные военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности России на Украине, сообщает оперативное командование родов вооруженных сил Польши.
"В нашем воздушном пространстве начала действовать польская и союзническая авиация.... В полет по тревоге были подняты дежурные пары истребителей и самолет дальнего обнаружения, а наземные средства ПВО и радиолокационной разведки приведены в высшую степень боевой готовности", - говорится на странице оперативного командования в соцсети X.
Польские военные утверждают, что предпринятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с "уязвимыми районами".
В последнее время такие сообщения польские военные публикуют регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине
.
Информационный портал NaTemat ранее сообщал, что регулярные вылеты истребителей якобы из-за активности российской авиации на Украине очень дорого обходятся польским налогоплательщикам. Согласно официальным данным министерства национальной обороны и ответам министерства на различные парламентские запросы, поступившие в последние годы, летный час польского истребителя
F-16 стоит 76-77 тысяч злотых (около 21 тысячи долларов).