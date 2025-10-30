Почти половина россиян ощущает себя на средний возраст, показал опрос

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Почти половина россиян (43%) ощущает себя на средний возраст, в том числе зумеры и младшие миллениалы, следует из Почти половина россиян (43%) ощущает себя на средний возраст, в том числе зумеры и младшие миллениалы, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ.

По данным исследования, 43% опрошенных отметили, что ощущают себя на средний возраст. Этот вариант выбрали в том числе 19% респондентов из поколения цифры (рожденные после 2001 года) и 27% младших миллениалов (рожденные с 1992 по 2000 год). Почти треть (29%) россиян заявили, что относят себя к молодежи.

Согласно результатам опроса, более двух третей респондентов регулярно испытывают усталость: 37% - каждый день или почти каждый день, четверть респондентов (26%) - несколько раз в неделю.

Чаще всего респонденты связывают усталость с нервной работой - ее в качестве причины назвали 34% россиян. Треть респондентов (32%) заявили, что такое состояние связано психологически тяжелыми ситуациями, а четверть (25%) - с физически тяжелой работой.