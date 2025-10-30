Рейтинг@Mail.ru
12:22 30.10.2025 (обновлено: 13:19 30.10.2025)
Почти половина россиян ощущает себя на средний возраст, показал опрос
Почти половина россиян ощущает себя на средний возраст, показал опрос
Почти половина россиян (43%) ощущает себя на средний возраст, в том числе зумеры и младшие миллениалы, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ.
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Почти половина россиян (43%) ощущает себя на средний возраст, в том числе зумеры и младшие миллениалы, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ.
По данным исследования, 43% опрошенных отметили, что ощущают себя на средний возраст. Этот вариант выбрали в том числе 19% респондентов из поколения цифры (рожденные после 2001 года) и 27% младших миллениалов (рожденные с 1992 по 2000 год). Почти треть (29%) россиян заявили, что относят себя к молодежи.
Согласно результатам опроса, более двух третей респондентов регулярно испытывают усталость: 37% - каждый день или почти каждый день, четверть респондентов (26%) - несколько раз в неделю.
Чаще всего респонденты связывают усталость с нервной работой - ее в качестве причины назвали 34% россиян. Треть респондентов (32%) заявили, что такое состояние связано психологически тяжелыми ситуациями, а четверть (25%) - с физически тяжелой работой.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 12 октября среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Женщина во время дождя на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Опрос показал, как россияне относятся к проблеме падения морали
29 октября, 12:23
29 октября, 12:23
 
