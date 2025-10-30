https://ria.ru/20251030/politik-2051943030.html
Французский политик оценил слова Трампа о возобновлении ядерных испытаний
Французский политик оценил слова Трампа о возобновлении ядерных испытаний
Заявление президента США Дональда Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия может иметь негативные последствия для безопасности в мире, заявил РИА... РИА Новости, 30.10.2025
Французский политик оценил слова Трампа о возобновлении ядерных испытаний
Политик Филиппо: слова Трампа о ядерных испытаниях угрожают безопасности в мире