19:27 30.10.2025
Французский политик оценил слова Трампа о возобновлении ядерных испытаний
Французский политик оценил слова Трампа о возобновлении ядерных испытаний
в мире
сша
россия
дональд трамп
флориан филиппо
патриот
сша
россия
в мире, сша, россия, дональд трамп, флориан филиппо, патриот
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Флориан Филиппо, Патриот
Французский политик оценил слова Трампа о возобновлении ядерных испытаний

Политик Филиппо: слова Трампа о ядерных испытаниях угрожают безопасности в мире

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп. Архивное фото
ПАРИЖ, 30 окт - РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия может иметь негативные последствия для безопасности в мире, заявил РИА Новости лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Ранее в четверг Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.
"Все, что может привести к возобновлению гонки ядерных вооружений, будет иметь негативные последствия для безопасности в мире. Обязательства, принятые США и Россией по сокращению количества ядерных боеголовок, должны быть выполнены", - сказал Филиппо.
Филиппо отметил также, что слова Трампа остаются неясными и не обязательно означают возобновление физических ядерных испытаний со стороны США, учитывая, что ни одна из стран "большой пятерки" не проводила таких испытаний с 1996 года.
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами на борту Air Force One во время путешествия по Азии - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
СМИ рассказали, какой "подарок" Трамп преподнес России ночью
Вчера, 11:15
 
В миреСШАРоссияДональд ТрампФлориан ФилиппоПатриот
 
 
