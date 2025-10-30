Гражданин России и Италии Руслан Сидики* в режиме видеотрансляции на заседании во Втором Западном окружном военном суде в Москве. Архивное фото

Гражданин России и Италии Руслан Сидики* в режиме видеотрансляции на заседании во Втором Западном окружном военном суде в Москве

Осужденный за подрыв железной дороги под Рязанью находится в СИЗО в Ряжске

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Гражданин России и Италии Руслан Сидики*, осужденный на 29 лет лишения свободы за подрыв железной дороги под Рязанью по заданию украинских спецслужб и атаку на аэродром Дягилево при помощи квадрокоптеров, содержится в СИЗО в Ряжске Рязанской области, сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Поповский.

"Сидики* сейчас в СИЗО в Ряжске", - сказал адвокат.

Защитник отметил, что дата апелляции на вынесенный приговор пока не назначена. Жалобу в дальнейшем будет рассматривать Апелляционный военный суд в Подмосковье

Второй западный окружной военный суд в мае назначил Сидики* 29 лет лишения свободы, из которых девять лет он проведет в тюрьме, а остальную часть наказания - в колонии строгого режима. Заседания были выездами и проходили в здании Рязанского гарнизонного военного суда.

Также Сидики* назначили штраф в размере 2 миллионов рублей и ограничение свободы на два года.

Сидики* находится в СИЗО с 2023 года. Ему вменяют прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, а также предъявлены обвинения в совершении теракта, покушении на другой и подготовке к третьему - все в составе группы лиц. Помимо этого, он обвиняется по трем эпизодам незаконного изготовления взрывных устройств.

Позже стало известно, что Сидики* причастен к атаке на военный аэродром Дягилево при помощи квадрокоптеров.

Адвокат Игорь Поповский сообщал РИА Новости, что Сидики* в суде частично признал вину.