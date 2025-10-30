Рейтинг@Mail.ru
Осужденный за подрыв железной дороги под Рязанью находится в СИЗО в Ряжске
06:09 30.10.2025
Осужденный за подрыв железной дороги под Рязанью находится в СИЗО в Ряжске
Осужденный за подрыв железной дороги под Рязанью находится в СИЗО в Ряжске
происшествия, рязань, россия, рязанская область, октябрьская железная дорога, приволжская железная дорога
Происшествия, Рязань, Россия, Рязанская область, Октябрьская железная дорога, Приволжская железная дорога
Гражданин России и Италии Руслан Сидики* в режиме видеотрансляции на заседании во Втором Западном окружном военном суде в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Гражданин России и Италии Руслан Сидики*, осужденный на 29 лет лишения свободы за подрыв железной дороги под Рязанью по заданию украинских спецслужб и атаку на аэродром Дягилево при помощи квадрокоптеров, содержится в СИЗО в Ряжске Рязанской области, сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Поповский.
"Сидики* сейчас в СИЗО в Ряжске", - сказал адвокат.
Задержание агента украинской разведки, подорвавшего машину военнослужащего - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Агенту Киева пообещали до 80 тысяч рублей за подрыв машины военного
8 октября, 11:30
Защитник отметил, что дата апелляции на вынесенный приговор пока не назначена. Жалобу в дальнейшем будет рассматривать Апелляционный военный суд в Подмосковье.
Второй западный окружной военный суд в мае назначил Сидики* 29 лет лишения свободы, из которых девять лет он проведет в тюрьме, а остальную часть наказания - в колонии строгого режима. Заседания были выездами и проходили в здании Рязанского гарнизонного военного суда.
Также Сидики* назначили штраф в размере 2 миллионов рублей и ограничение свободы на два года.
Подозреваемая в подрыве Транссиба рассказала, как готовила теракт - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Задержанная женщина рассказала, за сколько согласилась на подрыв Транссиба
16 сентября, 10:18
Сидики* находится в СИЗО с 2023 года. Ему вменяют прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, а также предъявлены обвинения в совершении теракта, покушении на другой и подготовке к третьему - все в составе группы лиц. Помимо этого, он обвиняется по трем эпизодам незаконного изготовления взрывных устройств.
По данным следствия, в результате подрыва самодельного взрывного устройства на 190-м километре 3-го главного пути перегона станций "Рыбное - Блокпост 204 километр" двухпутного электрифицированного участка в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, следовавшего от станции "Титан" Октябрьской железной дороги до станции "Юльевка" Приволжской железной дороги, повреждены 15 вагонов.
Позже стало известно, что Сидики* причастен к атаке на военный аэродром Дягилево при помощи квадрокоптеров.
Адвокат Игорь Поповский сообщал РИА Новости, что Сидики* в суде частично признал вину.
* Внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
В Саратовской области предотвратили подрыв моста
9 июля, 09:47
 
ПроисшествияРязаньРоссияРязанская областьОктябрьская железная дорогаПриволжская железная дорога
 
 
