Ведущий радио Sputnik Кыргызстан стал победителем премии "Евразия"
Ведущий радио Sputnik Кыргызстан стал победителем премии "Евразия" - РИА Новости, 30.10.2025
Ведущий радио Sputnik Кыргызстан стал победителем премии "Евразия"
Ведущий радио Sputnik Кыргызстан Таалайбек Ороскулов стал победителем Международной премии "Евразия". Он занял первое место в номинации "Голос Евразии:... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T18:31:00+03:00
2025-10-30T18:31:00+03:00
2025-10-30T18:31:00+03:00
россия
белоруссия
таджикистан
sputnik кыргызстан
россия
белоруссия
таджикистан
Новости
ru-RU
Россия, Белоруссия, Таджикистан, Sputnik Кыргызстан
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Ведущий радио Sputnik Кыргызстан Таалайбек Ороскулов стал победителем Международной премии "Евразия". Он занял первое место в номинации "Голос Евразии: защищать".
Всего на конкурс поступило более 3700 заявок из 27 стран, включая Россию, Беларусь, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Молдову, Кыргызстан, Армению, Абхазию, Приднестровье, Грецию и другие. Премия вручается за вклад в развитие международного сотрудничества, сохранение традиционных ценностей и укрепление культурных связей на евразийском пространстве.