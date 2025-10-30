Рейтинг@Mail.ru
Ведущий радио Sputnik Кыргызстан стал победителем премии "Евразия" - РИА Новости, 30.10.2025
18:31 30.10.2025
Ведущий радио Sputnik Кыргызстан стал победителем премии "Евразия"
Ведущий радио Sputnik Кыргызстан стал победителем премии "Евразия" - РИА Новости, 30.10.2025
Ведущий радио Sputnik Кыргызстан стал победителем премии "Евразия"
Ведущий радио Sputnik Кыргызстан Таалайбек Ороскулов стал победителем Международной премии "Евразия". Он занял первое место в номинации "Голос Евразии:... РИА Новости, 30.10.2025
россия, белоруссия, таджикистан, sputnik кыргызстан
Россия, Белоруссия, Таджикистан, Sputnik Кыргызстан

Ведущий радио Sputnik Кыргызстан стал победителем премии "Евразия"

Ведущий радио Sputnik Кыргызстан Таалайбек Ороскулов стал победителем Международной премии "Евразия"
Ведущий радио Sputnik Кыргызстан Таалайбек Ороскулов стал победителем Международной премии Евразия - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Sputnik
Ведущий радио Sputnik Кыргызстан Таалайбек Ороскулов стал победителем Международной премии "Евразия"
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Ведущий радио Sputnik Кыргызстан Таалайбек Ороскулов стал победителем Международной премии "Евразия". Он занял первое место в номинации "Голос Евразии: защищать".
Всего на конкурс поступило более 3700 заявок из 27 стран, включая Россию, Беларусь, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Молдову, Кыргызстан, Армению, Абхазию, Приднестровье, Грецию и другие. Премия вручается за вклад в развитие международного сотрудничества, сохранение традиционных ценностей и укрепление культурных связей на евразийском пространстве.
