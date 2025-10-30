https://ria.ru/20251030/peregovory-2051826617.html
Песков прокомментировал слова Трампа о переговорах по ядерному разоружению
Песков прокомментировал слова Трампа о переговорах по ядерному разоружению - РИА Новости, 30.10.2025
Песков прокомментировал слова Трампа о переговорах по ядерному разоружению
В ходе контактов неоднократно упоминалось о необходимости экспертных переговоров РФ и США по ядерному разоружению, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 30.10.2025
Песков прокомментировал слова Трампа о переговорах по ядерному разоружению
Песков: переговоры РФ и США по ядерному разоружению всегда растянуты по времени