https://ria.ru/20251030/pensii-2051676713.html
Эксперт рассказала, кому повысят пенсию в 2026 году
Эксперт рассказала, кому повысят пенсию в 2026 году - РИА Новости, 30.10.2025
Эксперт рассказала, кому повысят пенсию в 2026 году
Получатели страховых пенсий получат повышение выплат с 1 января следующего года, социальных пенсий - с 1 апреля, работающим пенсионерам пересчитают размер с 1... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T01:25:00+03:00
2025-10-30T01:25:00+03:00
2025-10-30T01:25:00+03:00
общество
россия
татьяна подольская
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003232254_0:52:3312:1915_1920x0_80_0_0_416713045ecfc43597bc2e31246041d3.jpg
https://ria.ru/20251028/pensiya-2051084478.html
https://ria.ru/20251028/mironov-2051068741.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003232254_546:0:3275:2047_1920x0_80_0_0_e9e27e5fb054b85034e9e43647e15927.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, татьяна подольская
Общество, Россия, Татьяна Подольская
Эксперт рассказала, кому повысят пенсию в 2026 году
Подольская: получатели страховых пенсий получат повышение выплат в 2026 году
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Получатели страховых пенсий получат повышение выплат с 1 января следующего года, социальных пенсий - с 1 апреля, работающим пенсионерам пересчитают размер с 1 августа, а военные и бывшие сотрудники силовых ведомств получат прибавку с 1 октября, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
"Индексация страховых пенсий будет проведена с 1 января 2026 года на 7,6%. В случае, если уровень инфляции по итогам 2025 года будет выше, то у правительства есть право принятия решения об увеличении размера индексации, как это было в текущем 2025 году, когда в феврале страховая пенсия была доиндексирована и произведены выплаты с учетом повышения пенсии в том числе и за январь 2025 года", - сказала Подольская
.
Кроме того, с 1 апреля в России
пройдет индексация социальных пенсий на 6,8%. Социальную пенсию получают россияне без достаточного трудового стажа и пенсионных баллов для назначения страховой пенсии, а также россияне с инвалидностью или потерявшие кормильца.
Эксперт также рассказала об автоматическом перерасчете страховых пенсий работающих пенсионеров с 1 августа 2026 года. Размер увеличения пенсии индивидуален и зависит от количества заработанных за 2025 год пенсионных баллов, но зачесть могут не более трех баллов за год.
"Индексация пенсий военным пенсионерам и бывшим сотрудникам силовых ведомств привязаны к индексации должностных окладов военнослужащих и ежегодно проводится с 1 октября", - добавила Подольская.