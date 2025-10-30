Эксперт рассказала, кому повысят пенсию в 2026 году

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Получатели страховых пенсий получат повышение выплат с 1 января следующего года, социальных пенсий - с 1 апреля, работающим пенсионерам пересчитают размер с 1 августа, а военные и бывшие сотрудники силовых ведомств получат прибавку с 1 октября, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

Эксперт также рассказала об автоматическом перерасчете страховых пенсий работающих пенсионеров с 1 августа 2026 года. Размер увеличения пенсии индивидуален и зависит от количества заработанных за 2025 год пенсионных баллов, но зачесть могут не более трех баллов за год.