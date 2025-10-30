Спикер нижегородского парламента Люлин: многодетные паркуются бесплатно

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 окт – РИА Новости. Бесплатная парковка для всех автомобилей в многодетной семье – это не роскошь, а необходимость, заявил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Депутаты регионального парламента на заседании в четверг приняли закон, направленный на дополнительную поддержку многодетных семей и предоставляющий им право на бесплатное пользование платной парковкой для всех автомобилей, находящихся в их собственности.

По словам авторов законопроекта, изменения призваны решить актуальную проблему мобильности для семей, воспитывающих троих и более детей. Стандартный автомобиль на пять мест зачастую не позволяет всей семье вместе перемещаться по городу для посещения культурных и спортивных мероприятий, больниц или торговых центров. Кроме того, необходимость развозить детей по кружкам и секциям, которые могут находиться в разных концах города, вынуждает родителей использовать дополнительный автомобиль.

Нижегородские парламентарии отметили, что предлагаемые изменения в закон позволят сделать такие поездки более доступными и комфортными. Предоставление льготы на все автомобили – это логичное решение, которое ответит на запрос многодетных нижегородцев и снизит нагрузку на семейный бюджет.