Спикер нижегородского парламента Люлин: многодетные паркуются бесплатно - РИА Новости, 30.10.2025
Нижегородская область
 
17:29 30.10.2025 (обновлено: 17:38 30.10.2025)
Спикер нижегородского парламента Люлин: многодетные паркуются бесплатно
Спикер нижегородского парламента Люлин: многодетные паркуются бесплатно
Спикер нижегородского парламента Люлин: многодетные паркуются бесплатно

Люлин назвал роскошью бесплатную парковку для всех авто в многодетной семье

© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 окт – РИА Новости. Бесплатная парковка для всех автомобилей в многодетной семье – это не роскошь, а необходимость, заявил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.
Депутаты регионального парламента на заседании в четверг приняли закон, направленный на дополнительную поддержку многодетных семей и предоставляющий им право на бесплатное пользование платной парковкой для всех автомобилей, находящихся в их собственности.
Футбольное поле в детском саду - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Спикер нижегородского парламента Люлин открыл 5 футбольных полей в детсадах
16 октября, 12:23
По словам авторов законопроекта, изменения призваны решить актуальную проблему мобильности для семей, воспитывающих троих и более детей. Стандартный автомобиль на пять мест зачастую не позволяет всей семье вместе перемещаться по городу для посещения культурных и спортивных мероприятий, больниц или торговых центров. Кроме того, необходимость развозить детей по кружкам и секциям, которые могут находиться в разных концах города, вынуждает родителей использовать дополнительный автомобиль.
Нижегородские парламентарии отметили, что предлагаемые изменения в закон позволят сделать такие поездки более доступными и комфортными. Предоставление льготы на все автомобили – это логичное решение, которое ответит на запрос многодетных нижегородцев и снизит нагрузку на семейный бюджет.
"Все чаще в многодетных семьях за руль садятся и мама, и папа. Когда в семье растет трое и больше детей, один автомобиль с бесплатной парковкой – это уже не роскошь, а насущная необходимость, и часто одной машины просто не хватает. Уверен, что новые изменения станут еще одним шагом в выстраивании комплексной системы поддержки многодетных родителей в регионе", – подчеркнул Люлин.
Молодой человек с телефоном в руках - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Число уникальных подписчиков нижегородских госпабликов достигло 1,5 млн
22 октября, 12:14
 
