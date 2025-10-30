На Кубани памятники военной истории включили в объекты культурного наследия

КРАСНОДАР, 30 окт - РИА Новости. Восемь памятников военной истории включили в реестр объектов культурного наследия на Кубани, рассказал журналистам вице-губернатор Краснодарского края Роман Лузинов.

"Включенные в реестр объекты являются памятниками истории, связанными с событиями Великой Отечественной войны на территории Краснодарского края, битвой за Кавказ, вкладом региона в Победу страны над фашизмом. На территории Кубани почти полторы тысячи таких объектов, которые важно сохранить для будущих поколений", - рассказал журналистам Лузинов, его слова приводит пресс-служба краевой администрации.

По данным пресс-службы, это могилы погибших воинов в Абинском, Белореченском районах, городе Горячий Ключ и военно-оборонительные сооружения в Геленджике. Сообщается, что в Абинском районе в реестр включили две могилы неизвестных летчиков и могилу рядового 216-й стрелковой дивизии И. Харченко. В Белоглинском районе в реестр вошла могила летчика С.С. Белоусова. В Горячем Ключе в реестр включили две братские могилы советских воинов, погибших в 1942-1943 годах в боях с фашистскими захватчиками, а в Геленджике – две долговременные огневые точки.

В отношении этих восьми памятников по заказу управления государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края провели историко-культурные экспертизы. По результатам сделали выводы о их высокой исторической и мемориальной ценности.