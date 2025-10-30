Рейтинг@Mail.ru
Памятник Пушкину в Одессе заколотили досками - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:29 30.10.2025 (обновлено: 17:14 30.10.2025)
https://ria.ru/20251030/pamjatnik-2051896770.html
Памятник Пушкину в Одессе заколотили досками
Памятник Пушкину в Одессе заколотили досками - РИА Новости, 30.10.2025
Памятник Пушкину в Одессе заколотили досками
Памятник русскому поэту Александру Пушкину в Одессе заколотили досками, сообщило в четверг украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T14:29:00+03:00
2025-10-30T17:14:00+03:00
в мире
одесса
украина
россия
александр пушкин
геннадий труханов
владимир зеленский
страна.ua
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051840750_0:428:960:968_1920x0_80_0_0_b424d8be76de1fdf20431dff4ee5b565.jpg
https://ria.ru/20250628/odessa-2025963623.html
одесса
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051840750_0:338:960:1058_1920x0_80_0_0_4404aad6c7d52c0dc97970fbdca73820.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесса, украина, россия, александр пушкин, геннадий труханов, владимир зеленский, страна.ua
В мире, Одесса, Украина, Россия, Александр Пушкин, Геннадий Труханов, Владимир Зеленский, Страна.ua
Памятник Пушкину в Одессе заколотили досками

В Одессе окончательно заколотили досками памятник Пушкину возле горсовета

© Кадр видео из соцсетейПамятник Пушкину заколотили досками в Одессе
Памятник Пушкину заколотили досками в Одессе - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Кадр видео из соцсетей
Памятник Пушкину заколотили досками в Одессе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Памятник русскому поэту Александру Пушкину в Одессе заколотили досками, сообщило в четверг украинское издание "Страна.ua".
«
Одессе уже окончательно заколотили досками памятник Пушкину возле горсовета. Решение было принято не городскими властями, а главой областной администрации (Олегом – ред.) Кипером", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Депутаты Одесского горсовета в декабре 2024 года поддержали снос памятника Александру Пушкину на Приморском бульваре. В сентябре 2024 года снос памятника Пушкину инициировала Одесская областная военная администрация. Занимавший тогда пост мэра Одессы Геннадий Труханов, которого Владимир Зеленский лишил гражданства Украины, заявлял, что монумент сносить не будут, потому что он является частью культурного наследия и был установлен горожанами на собственные средства.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Городской голова Одессы Геннадий Труханов - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Труханов заявил, что Одесса не русский город
28 июня, 01:47
 
В миреОдессаУкраинаРоссияАлександр ПушкинГеннадий ТрухановВладимир ЗеленскийСтрана.ua
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала