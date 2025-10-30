Рейтинг@Mail.ru
В Мекке в ДТП погибла паломница из Дагестана - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
18:59 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/palomnitsa-2051936778.html
В Мекке в ДТП погибла паломница из Дагестана
В Мекке в ДТП погибла паломница из Дагестана - РИА Новости, 30.10.2025
В Мекке в ДТП погибла паломница из Дагестана
Паломница из Дагестана погибла в автомобильной аварии в Мекке во время поездки на такси, сообщается в Telegram-канале хадж-оператора республики "Марва-тур". РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T18:59:00+03:00
2025-10-30T18:59:00+03:00
религия
происшествия
мекка
республика дагестан
саудовская аравия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574960814_0:304:2441:1677_1920x0_80_0_0_59d38f0358b477c0e0ad9dba07c42c3e.jpg
https://ria.ru/20240904/turist-1970614073.html
мекка
республика дагестан
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574960814_29:0:2265:1677_1920x0_80_0_0_2d6939069d91b8d0f6952d5170cf4752.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мекка, республика дагестан, саудовская аравия
Религия, Происшествия, Мекка, Республика Дагестан, Саудовская Аравия
В Мекке в ДТП погибла паломница из Дагестана

В Мекке во время поездки на такси погибла паломница из Дагестана

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПаломники в Мекке
Паломники в Мекке - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Паломники в Мекке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 30 окт - РИА Новости. Паломница из Дагестана погибла в автомобильной аварии в Мекке во время поездки на такси, сообщается в Telegram-канале хадж-оператора республики "Марва-тур".
«
"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким нашей паломницы, погибшей в дорожно-транспортном происшествии в Мекке. С прискорбием сообщаем, что сегодня во время поездки на такси в мечеть Айши для вступления в малое паломничество произошло трагическое ДТП. В результате чего одна из наших паломниц Муминат скончалась", – говорится в сообщении.
Отмечается, что паломница была матерью участника специальной военной операции.
В компании пояснили, что по законом Саудовской Аравии тела погибших паломников не возвращаются на родину — Муминат похоронят в Мекке.
Правоохранители Таиланда обнаружили тело гражданина РФ в южном районе туристического острова Пхукет - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
На Урале начали проверку после гибели туриста из Нижнего Тагила в Таиланде
4 сентября 2024, 18:45
 
РелигияПроисшествияМеккаРеспублика ДагестанСаудовская Аравия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала