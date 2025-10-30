В Мекке в ДТП погибла паломница из Дагестана

МАХАЧКАЛА, 30 окт - РИА Новости. Паломница из Дагестана погибла в автомобильной аварии в Мекке во время поездки на такси, сообщается в Telegram-канале хадж-оператора республики "Марва-тур".
"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким нашей паломницы, погибшей в дорожно-транспортном происшествии в Мекке. С прискорбием сообщаем, что сегодня во время поездки на такси в мечеть Айши для вступления в малое паломничество произошло трагическое ДТП. В результате чего одна из наших паломниц Муминат скончалась", – говорится в сообщении.
Отмечается, что паломница была матерью участника специальной военной операции.
В компании пояснили, что по законом Саудовской Аравии тела погибших паломников не возвращаются на родину — Муминат похоронят в Мекке.
