Рейтинг@Mail.ru
Пакистан вернулся за стол переговоров с Афганистаном, сообщают СМИ - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:19 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/pakistan-2051709740.html
Пакистан вернулся за стол переговоров с Афганистаном, сообщают СМИ
Пакистан вернулся за стол переговоров с Афганистаном, сообщают СМИ - РИА Новости, 30.10.2025
Пакистан вернулся за стол переговоров с Афганистаном, сообщают СМИ
Делегация Пакистана вернулась за стол переговоров с Афганистаном по мирному урегулированию, сообщает афганский новостной портал Tolo news. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T09:19:00+03:00
2025-10-30T09:19:00+03:00
в мире
пакистан
афганистан
стамбул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048313071_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ecf3f183a9e331c7b9bd01ad1cb0b5bc.jpg
https://ria.ru/20251027/tramp--2050881609.html
пакистан
афганистан
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048313071_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_d2396a1c0fffc282e45d461a0079942a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пакистан, афганистан, стамбул
В мире, Пакистан, Афганистан, Стамбул
Пакистан вернулся за стол переговоров с Афганистаном, сообщают СМИ

Tolo news: делегация Пакистана вернулась за стол переговоров с Афганистаном

© AP Photo / Saifullah ZahirДым над склоном холма после ночных столкновений между афганскими и пакистанскими силами вдоль границы в районе провинции Хост, Афганистан
Дым над склоном холма после ночных столкновений между афганскими и пакистанскими силами вдоль границы в районе провинции Хост, Афганистан - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Saifullah Zahir
Дым над склоном холма после ночных столкновений между афганскими и пакистанскими силами вдоль границы в районе провинции Хост, Афганистан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Делегация Пакистана вернулась за стол переговоров с Афганистаном по мирному урегулированию, сообщает афганский новостной портал Tolo news.
"Делегация Пакистана вернулась за стол переговоров с Афганистаном по мирному урегулированию в Стамбуле", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале портала.
По данным издания, ссылающегося на источники, "пакистанская переговорная делегация, собиравшаяся вернуться на родину, вновь была вовлечена в процесс мирных переговоров с талибами в Стамбуле благодаря посредничеству Катара и Турции".
По словам этих источников, переговоры между сторонами возобновятся 29 октября, хотя накануне вечером появлялись сообщения об отъезде пакистанской делегации из Стамбула без достижения соглашения.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Трамп надеется быстро урегулировать афгано-пакистанский кризис
27 октября, 12:17
 
В миреПакистанАфганистанСтамбул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала