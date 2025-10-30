https://ria.ru/20251030/pakistan-2051709740.html
Пакистан вернулся за стол переговоров с Афганистаном, сообщают СМИ
Пакистан вернулся за стол переговоров с Афганистаном, сообщают СМИ - РИА Новости, 30.10.2025
Пакистан вернулся за стол переговоров с Афганистаном, сообщают СМИ
Делегация Пакистана вернулась за стол переговоров с Афганистаном по мирному урегулированию, сообщает афганский новостной портал Tolo news. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T09:19:00+03:00
2025-10-30T09:19:00+03:00
2025-10-30T09:19:00+03:00
в мире
пакистан
афганистан
стамбул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048313071_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ecf3f183a9e331c7b9bd01ad1cb0b5bc.jpg
https://ria.ru/20251027/tramp--2050881609.html
пакистан
афганистан
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048313071_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_d2396a1c0fffc282e45d461a0079942a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пакистан, афганистан, стамбул
В мире, Пакистан, Афганистан, Стамбул
Пакистан вернулся за стол переговоров с Афганистаном, сообщают СМИ
Tolo news: делегация Пакистана вернулась за стол переговоров с Афганистаном