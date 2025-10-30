https://ria.ru/20251030/ovoschi-2051819400.html
Более 106 тысяч тонн овощей закрытого грунта собрали в Подмосковье
Более 106 тысяч тонн овощей закрытого грунта собрали аграрии в Подмосковье в этом сезоне
Более 106 тысяч тонн овощей закрытого грунта собрали в Подмосковье
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Более 106 тысяч тонн овощей закрытого грунта собрали аграрии в Подмосковье в этом сезоне, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В ведомстве добавили, что среди собранных овощей более 74 тысяч тонн огурцов, 29 тысяч тонн томатов и около 1,9 тысячи тонн других культур.
Так, на территории области функционирует 12 крупных тепличных проектов, занимающих более 221 гектаров, которые представляют собой автоматизированные современные производства, оснащенные передовыми технологиями полива, контроля микроклимата и дополнительного освещения.
Инфраструктура отрасли включает не только современные теплицы, но и распределительные центры для сортировки и отправки продукции в розничные сети. Это обеспечивает жителей региона свежими овощами без сезонных ограничений, а региональных производителей – стабильным рынком сбыта.