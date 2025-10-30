Более 106 тысяч тонн овощей закрытого грунта собрали в Подмосковье

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Более 106 тысяч тонн овощей закрытого грунта собрали аграрии в Подмосковье в этом сезоне, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве добавили, что среди собранных овощей более 74 тысяч тонн огурцов, 29 тысяч тонн томатов и около 1,9 тысячи тонн других культур.

Так, на территории области функционирует 12 крупных тепличных проектов, занимающих более 221 гектаров, которые представляют собой автоматизированные современные производства, оснащенные передовыми технологиями полива, контроля микроклимата и дополнительного освещения.