Овчинский: на востоке Москвы построят жилой комплекс по КРТ - РИА Новости, 30.10.2025
07:20 30.10.2025
Овчинский: на востоке Москвы построят жилой комплекс по КРТ
Овчинский: на востоке Москвы построят жилой комплекс по КРТ
Жилой комплекс по программе комплексного развития территорий построят на Краснобогатырской улице на востоке Москвы, сообщил министр правительства столицы,... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T07:20:00+03:00
2025-10-30T07:20:00+03:00
москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
Овчинский: на востоке Москвы построят жилой комплекс по КРТ

Овчинский: жилой комплекс по КРТ построят на Краснобогатырской улице в Москве

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политикиМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Жилой комплекс по программе комплексного развития территорий построят на Краснобогатырской улице на востоке Москвы, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Он уточнил, что под редевелопмент отведены почти 4 гектара на Краснобогатырской улице, во владении 89.
"В течение семи лет назначенный городом оператор построит здесь 135 тысяч квадратных метров жилой недвижимости. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, а также организуют удобную локальную улично-дорожную сеть, которую интегрируют в общегородской транспортный каркас", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
В Москве в настоящее время на разных стадиях проработки и реализации находится 336 проектов КРТ. В их рамках реорганизуют более 4,2 тысячи гектаров земли.
