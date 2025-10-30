Овчинский: на востоке Москвы построят жилой комплекс по КРТ

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Жилой комплекс по программе комплексного развития территорий построят на Краснобогатырской улице на востоке Москвы, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он уточнил, что под редевелопмент отведены почти 4 гектара на Краснобогатырской улице, во владении 89.

"В течение семи лет назначенный городом оператор построит здесь 135 тысяч квадратных метров жилой недвижимости. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, а также организуют удобную локальную улично-дорожную сеть, которую интегрируют в общегородской транспортный каркас", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.