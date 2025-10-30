Рейтинг@Mail.ru
Отопление включили во всех районах Приморья - РИА Новости, 30.10.2025
09:24 30.10.2025
Отопление включили во всех районах Приморья
Отопление включили во всех районах Приморья
Все котельные "Примтеплоэнерго" в Приморье запустили в работу, отопление включили во всех жилых домах и социальных объектах региона, сообщает краевое... РИА Новости, 30.10.2025
приморский край, примтеплоэнерго, отопление
Приморский край, Примтеплоэнерго, Отопление
Отопление включили во всех районах Приморья

Все котельные "Примтеплоэнерго" в Приморском крае запустили в работу

ВЛАДИВОСТОК, 30 окт – РИА Новости. Все котельные "Примтеплоэнерго" в Приморье запустили в работу, отопление включили во всех жилых домах и социальных объектах региона, сообщает краевое правительство.
Обычно отопительный сезон в регионе стартует 1 октября, в северных районах отдельные котельные начинали работать уже в конце сентября. Но в 2025 году отопительный сезон сдвинулся из-за необычно теплой погоды. На севере Приморья в детских садах, школах и больницах отопление стали включать с 8 октября.
"В Приморском крае полностью начался отопительный сезон – все 594 котельные КГУП "Примтеплоэнерго" обеспечивают подачу тепла. Отопление поступает как в жилые дома, так и в объекты социальной сферы на территории региона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все котельные "Примтеплоэнерго" запустили в работу. В Находке, где устраняли аварийные ситуации на объектах теплоснабжения, тепло также подается в штатном режиме. Там сформированы нормативные запасы топлива.
Кроме котельных "Примтеплоэнерго" в Приморье на обеспечение тепла в домах и соцобъектах работают еще свыше 700 теплоисточников.
Аварийные бригады дежурят круглосуточно. Отдельные аварии устраняют ресурсоснабжающие организации и управляющие компании.
Еще одну котельную подключили к газу в Надеждинском округе Приморья
28 октября, 10:12
 
Приморский крайПримтеплоэнергоОтопление
 
 
