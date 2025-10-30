Отопление включили во всех районах Приморья

https://ria.ru/20251030/otoplenie-2051711845.html
ВЛАДИВОСТОК, 30 окт – РИА Новости. Все котельные "Примтеплоэнерго" в Приморье запустили в работу, отопление включили во всех жилых домах и социальных объектах региона, сообщает краевое правительство.
Обычно отопительный сезон в регионе стартует 1 октября, в северных районах отдельные котельные начинали работать уже в конце сентября. Но в 2025 году отопительный сезон сдвинулся из-за необычно теплой погоды. На севере Приморья в детских садах, школах и больницах отопление стали включать с 8 октября.
"В Приморском крае полностью начался отопительный сезон – все 594 котельные КГУП "Примтеплоэнерго" обеспечивают подачу тепла. Отопление поступает как в жилые дома, так и в объекты социальной сферы на территории региона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все котельные "Примтеплоэнерго" запустили в работу. В Находке, где устраняли аварийные ситуации на объектах теплоснабжения, тепло также подается в штатном режиме. Там сформированы нормативные запасы топлива.
Кроме котельных "Примтеплоэнерго" в Приморье на обеспечение тепла в домах и соцобъектах работают еще свыше 700 теплоисточников.
Аварийные бригады дежурят круглосуточно. Отдельные аварии устраняют ресурсоснабжающие организации и управляющие компании.