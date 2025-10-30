Открыт прием заявок на Международную школьную олимпиаду по промразработке

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Школьники 8—11 классов из всех стран мира приглашаются к участию в ежегодной Международной олимпиаде по промышленной разработке для старшеклассников PROD, сообщают организаторы состязания - Центральный университет и Группа "Т-Технологии" (головная компания Т-Банка).

В этом году олимпиада впервые пройдет на русском и английском языках.

Промышленная разработка — это создание программ или технологий, которые разрабатывают большие команды специалистов в ИТ-компаниях. Участие в PROD даст школьникам со всего мира возможность познакомиться с реальными бизнес-задачами от крупных технологичных компаний, изучить программные системы и автоматизацию бизнес-процессов, а также разработать собственные приложения и сервисы, которые помогают организациям повышать эффективность и оптимизировать затраты, отмечают организаторы.

Регистрация продлится до 2 декабря на сайте Международной олимпиады по промышленной разработке для школьников. Для участия в ней не обязательно иметь глубокие навыки в программировании, достаточно логики и знания базовой программы по информатике.

Олимпиада пройдет в несколько этапов, на каждом участников поддержат ведущие преподаватели и эксперты Центрального университета, Т-Банка и факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ, который выступает партнером олимпиады.

Первый отборочный этап, включающий тестирование на знание основ математики и программирования пройдет 5-8 декабря. Второй отборочный этап 15-25 января включает решение кейса по одному или нескольким трекам: фронтенд, бэкенд, мобильная разработка и новое направление — MLOps-инжиниринг. В этом этапе принять участие смогут победители и призеры первого этапа этого года и второго этапа прошлого года, а также победители прошедших хакатонов PROD, один из которых состоится 5—7 декабря в Казахстане.

Самостоятельная разработка небольшого проекта по заданию олимпиады предусмотрена индивидуальным туром заключительного этапа 12-14 февраля. Наконец, 13—17 марта пройдет командный тур заключительного этапа. Он предусматривает защиту проекта, разработанного под руководством менторов в лице опытных разработчиков, перед жюри вместе с командой.

Церемония награждения победителей пройдет в Москве 18 марта.

Победители и призеры олимпиады получат, в частности, преимущества при поступлении на обучение в Центральном университете, на обучение по программе совместного бакалавриата НИУ ВШЭ и Центрального университета — "Дизайн и разработка информационных продуктов", а также на другие программы факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ. Также в числе призов - дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении на программы факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ и бесплатные курсы по русскому языку от НИУ ВШЭ для участников из зарубежных стран.

"Для участников олимпиады PROD это шанс впервые попробовать себя в роли разработчиков и столкнуться с реальными бизнес-задачами. Ребята получат возможность посоревноваться со школьниками со всего мира, приобретут ценные знания и опыт командной разработки как в крупных ИТ-компаниях. Для нас, Группы "Т-Технологии" и Центрального университета, PROD — это вклад в развитие ИТ-специалистов, от которых будет зависеть уровень технологий в стране. Мы также надеемся, что олимпиада станет значимой и на глобальном уровне: в этом году PROD выйдет за рамки России и объединит участников со всего мира", - приводится в сообщении комментарий директора Т-Образования (образовательная платформа Т-Банка) Варвары Смирновой.