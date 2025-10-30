Рейтинг@Mail.ru
03:04 30.10.2025
В четырех аэропортах ввели ограничения на полеты
В четырех аэропортах ввели ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) введены в Волгограде, Калуге, Саратове и Ярославле, сообщила Росавиация. РИА Новости, 30.10.2025
волгоград, калуга, саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туношна
Волгоград, Калуга, Саратов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Туношна
© РИА Новости / Филипп Кочетков | Здание международного аэропорта "Гагарин" в Саратовской области
© РИА Новости / Филипп Кочетков
Перейти в медиабанк
Здание международного аэропорта "Гагарин" в Саратовской области. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) введены в Волгограде, Калуге, Саратове и Ярославле, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Волгограда, Калуги ("Грабцево"), Саратова ("Гагарин"), Ярославля ("Туношна"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Аэропорт Шереметьево
В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения
29 октября, 02:49
 
Волгоград Калуга Саратов Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) Туношна
 
 
