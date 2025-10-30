https://ria.ru/20251030/ogranicheniya-2051681775.html
В четырех аэропортах ввели ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) введены в Волгограде, Калуге, Саратове и Ярославле, сообщила Росавиация. РИА Новости, 30.10.2025
В аэропортах Волгограда, Калуги, Саратова и Ярославля ввели ограничения