СМИ рассказали о происходящем в Одессе после решения Зеленского

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Одессе начали заколачивать памятник Александру Пушкину, который защищал лишенный Владимиром Зеленским гражданства экс-мэр города Геннадий Труханов, сообщает издание "Страна.ua".
29 октября, 12:34
При этом издание напомнило, что это именно тот памятник русскому писателю, который защищал отстраненный от должности и лишенный гражданства главой киевского режима бывший мэр города Труханов.
Владимир Зеленский 14 октября лишил Труханова гражданства Украины. Украинская полиция сообщила 29 октября, что предъявила экс-мэру обвинение в служебной халатности, ему и ряду чиновников грозит до восьми лет лишения свободы.
Позже Труханов заявил, что намерен обжаловать это решение в суде. Он также сообщил, что не собирается уезжать с Украины, а также из Одессы. До этого экс-мэр Одессы заявлял о намерении Зеленского лишить его гражданства из-за якобы имеющегося российского паспорта, при этом наличие этого документа Труханов отрицает.