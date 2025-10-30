Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали о происходящем в Одессе после решения Зеленского
05:53 30.10.2025 (обновлено: 15:33 30.10.2025)
СМИ рассказали о происходящем в Одессе после решения Зеленского
СМИ рассказали о происходящем в Одессе после решения Зеленского - РИА Новости, 30.10.2025
СМИ рассказали о происходящем в Одессе после решения Зеленского
В Одессе начали заколачивать памятник Александру Пушкину, который защищал лишенный Владимиром Зеленским гражданства экс-мэр города Геннадий Труханов, сообщает... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T05:53:00+03:00
2025-10-30T15:33:00+03:00
в мире
одесса
украина
владимир зеленский
александр пушкин
геннадий труханов
страна.ua
одесса
украина
одесса, украина, владимир зеленский, александр пушкин, геннадий труханов
Одесса, Украина, Владимир Зеленский, Александр Пушкин, Геннадий Труханов
СМИ рассказали о происходящем в Одессе после решения Зеленского

В Одессе начали заколачивать памятник Пушкину

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Одессе начали заколачивать памятник Александру Пушкину, который защищал лишенный Владимиром Зеленским гражданства экс-мэр города Геннадий Труханов, сообщает издание "Страна.ua".
Одессе заколачивают досками памятник Пушкину", — говорится в публикации в Telegram-канале.
СМИ раскрыли причину уголовного преследования экс-мэра Одессы
29 октября, 12:34
При этом издание напомнило, что это именно тот памятник русскому писателю, который защищал отстраненный от должности и лишенный гражданства главой киевского режима бывший мэр города Труханов.
Владимир Зеленский 14 октября лишил Труханова гражданства Украины. Украинская полиция сообщила 29 октября, что предъявила экс-мэру обвинение в служебной халатности, ему и ряду чиновников грозит до восьми лет лишения свободы.
Позже Труханов заявил, что намерен обжаловать это решение в суде. Он также сообщил, что не собирается уезжать с Украины, а также из Одессы. До этого экс-мэр Одессы заявлял о намерении Зеленского лишить его гражданства из-за якобы имеющегося российского паспорта, при этом наличие этого документа Труханов отрицает.
В Одессе постамент памятника Екатерине II раскрасили в цвета флага России
16 мая, 15:06
 
Одесса, Украина, Владимир Зеленский, Александр Пушкин, Геннадий Труханов
 
 
