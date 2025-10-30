Рейтинг@Mail.ru
"Ньюкасл" обыграл "Тоттенхэм" и вышел в четвертьфинал Кубка английской лиги
Футбол
 
01:22 30.10.2025
"Ньюкасл" обыграл "Тоттенхэм" и вышел в четвертьфинал Кубка английской лиги
Футбольный клуб "Ньюкасл" на своем поле обыграл "Тоттенхэм" в матче 1/8 финала Кубка английской лиги. РИА Новости Спорт, 30.10.2025
"Ньюкасл" обыграл "Тоттенхэм" и вышел в четвертьфинал Кубка английской лиги

"Ньюкасл" победил "Тоттенхэм" и пробился в четвертьфинал Кубка английской лиги

© Getty Images / Serena TaylorНик Вольтемаде и футболисты "Ньюкасла"
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Футбольный клуб "Ньюкасл" на своем поле обыграл "Тоттенхэм" в матче 1/8 финала Кубка английской лиги.
Встреча, прошедшая в городе Ньюкасл-апон-Тайн, завершилась со счетом 2:0. Мячи забили Фабиан Шер (24) и Ник Вольтемаде (50).
В прошлом году "шпоры" дошли до полуфинала турнира, где уступили "Ливерпулю". "Ньюкасл" - действующий обладатель трофея.
Футболисты Кристал Пэлас - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
"Ливерпуль" в меньшинстве проиграл "Кристал Пэлас" в Кубке английской лиги
