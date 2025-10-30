https://ria.ru/20251030/nyukasl-2051676108.html
"Ньюкасл" обыграл "Тоттенхэм" и вышел в четвертьфинал Кубка английской лиги
"Ньюкасл" обыграл "Тоттенхэм" и вышел в четвертьфинал Кубка английской лиги - РИА Новости Спорт, 30.10.2025
"Ньюкасл" обыграл "Тоттенхэм" и вышел в четвертьфинал Кубка английской лиги
Футбольный клуб "Ньюкасл" на своем поле обыграл "Тоттенхэм" в матче 1/8 финала Кубка английской лиги. РИА Новости Спорт, 30.10.2025
