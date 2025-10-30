Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме прокомментировали заявления Трампа о ядерных испытаниях - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:38 30.10.2025 (обновлено: 10:05 30.10.2025)
https://ria.ru/20251030/novikov-2051715908.html
В Госдуме прокомментировали заявления Трампа о ядерных испытаниях
В Госдуме прокомментировали заявления Трампа о ядерных испытаниях - РИА Новости, 30.10.2025
В Госдуме прокомментировали заявления Трампа о ядерных испытаниях
Заявления президента США Дональда Трампа об испытаниях ядерного оружия актуализируют задачи новых мирных инициатив, заявил РИА Новости первый замглавы комитета... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T09:38:00+03:00
2025-10-30T10:05:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
дмитрий новиков
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051729320_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2462eb9c7f6979d570089f77fd003307.jpg
https://ria.ru/20251030/tramp-2051704840.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051729320_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_35c2edb3ec967657fe87bd06e8db7bef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, дмитрий новиков, госдума рф
В мире, США, Дональд Трамп, Дмитрий Новиков, Госдума РФ
В Госдуме прокомментировали заявления Трампа о ядерных испытаниях

Новиков: решение Трампа о ЯО актуализируют задачи новых мирных инициатив

© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп беседует с журналистами на борту Air Force One после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами на борту Air Force One после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами на борту Air Force One после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа об испытаниях ядерного оружия актуализируют задачи новых мирных инициатив, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Ранее Трамп поручил немедленно начать испытания ядерного оружия. Он также отметил, что у США есть испытательные полигоны для ядерного оружия, подробности о тестах будут объявлены позже.
«
"Для США свойственна политика утверждения глобального доминирования, и эти заявления Трампа вполне ей соответствуют. Я думаю, что тем самым лишь актуализируются задачи новых мирных инициатив, и часть этих инициатив в последнее время была озвучена со стороны Москвы", - сказал Новиков.
Депутат добавил, что сейчас неслучайно идёт обсуждение того, как можно было бы возобновить систему контроля за ядерным вооружением во избежание худших сценариев и мировой войны.
"Видимо, эти темы достаточно активно обсуждались во время встречи Путина и Трампа на Аляске", - отметил парламентарий.
Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на авиабазе Гимхэ в Пусане, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Трамп объяснил снижение пошлин против Китая
Вчера, 08:39
 
В миреСШАДональд ТрампДмитрий НовиковГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала