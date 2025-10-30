https://ria.ru/20251030/novikov-2051715908.html
В Госдуме прокомментировали заявления Трампа о ядерных испытаниях
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа об испытаниях ядерного оружия актуализируют задачи новых мирных инициатив, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Ранее Трамп
поручил немедленно начать испытания ядерного оружия. Он также отметил, что у США
есть испытательные полигоны для ядерного оружия, подробности о тестах будут объявлены позже.
«
"Для США свойственна политика утверждения глобального доминирования, и эти заявления Трампа вполне ей соответствуют. Я думаю, что тем самым лишь актуализируются задачи новых мирных инициатив, и часть этих инициатив в последнее время была озвучена со стороны Москвы", - сказал Новиков
.
Депутат добавил, что сейчас неслучайно идёт обсуждение того, как можно было бы возобновить систему контроля за ядерным вооружением во избежание худших сценариев и мировой войны.
"Видимо, эти темы достаточно активно обсуждались во время встречи Путина и Трампа на Аляске", - отметил парламентарий.