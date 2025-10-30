АКРА изменило прогноз по кредитному рейтингу НОВИКОМБАНКа на "позитивный"

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг АО АКБ "НОВИКОМБАНК" (входит в холдинг "РТ-Финанс" – центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) на уровне AA-(RU), прогноз по кредитному рейтингу изменен со "стабильного" на "позитивный", сообщается на сайте агентства.

Отмечается, что рейтинг обусловлен устойчивым бизнес-профилем, сильной позицией по капиталу, адекватной позицией по фондированию и ликвидности, а также консервативной оценкой риск-профиля. Для банка характерна высокая вероятность получения чрезвычайной поддержки со стороны материнской структуры, имеющей очень высокий уровень кредитоспособности.

Устойчивая оценка бизнес-профиля банка (bbb+) показывает высокие позиции в банковской системе России и роль в развитии материнской структуры, подчеркнули в АКРА.

Сильная позиция банка по капиталу обусловлена выполнением нормативных показателей достаточности с запасом, а также сильной способностью к генерации капитала благодаря прибыли, стабильно получаемой с 2017 года. С 2020 года банк выплачивает дивиденды, при этом размер выплат не угрожает его капитальной позиции.