АКРА изменило прогноз по кредитному рейтингу НОВИКОМБАНКа на "позитивный" - РИА Новости, 30.10.2025
12:39 30.10.2025
АКРА изменило прогноз по кредитному рейтингу НОВИКОМБАНКа на "позитивный"
АКРА изменило прогноз по кредитному рейтингу НОВИКОМБАНКа на "позитивный"
экономика
россия
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
новикомбанк
экономика, россия, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), новикомбанк
Экономика, Россия, Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), Новикомбанк
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг АО АКБ "НОВИКОМБАНК" (входит в холдинг "РТ-Финанс" – центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) на уровне AA-(RU), прогноз по кредитному рейтингу изменен со "стабильного" на "позитивный", сообщается на сайте агентства.
Отмечается, что рейтинг обусловлен устойчивым бизнес-профилем, сильной позицией по капиталу, адекватной позицией по фондированию и ликвидности, а также консервативной оценкой риск-профиля. Для банка характерна высокая вероятность получения чрезвычайной поддержки со стороны материнской структуры, имеющей очень высокий уровень кредитоспособности.
Устойчивая оценка бизнес-профиля банка (bbb+) показывает высокие позиции в банковской системе России и роль в развитии материнской структуры, подчеркнули в АКРА.
Сильная позиция банка по капиталу обусловлена выполнением нормативных показателей достаточности с запасом, а также сильной способностью к генерации капитала благодаря прибыли, стабильно получаемой с 2017 года. С 2020 года банк выплачивает дивиденды, при этом размер выплат не угрожает его капитальной позиции.
Также рейтинг учитывает высокую степень поддержки со стороны материнской структуры. Стратегия банка предполагает усиление интеграции в ее финансовую систему для оптимизации финансирования и осуществления банковского обслуживания входящих в нее предприятий.
ЭкономикаРоссияНациональное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)Новикомбанк
 
 
