НОВИКОМ предоставил 1 млрд рублей Нижегородской области на соцпрограммы
НОВИКОМ предоставил 1 млрд рублей Нижегородской области на соцпрограммы
2025-10-30T16:03:00+03:00
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" Госкорпорации Ростех) признан победителем конкурса на предоставление финансирования министерству финансов Нижегородской области, выделенные средства в размере 1 миллиард рублей направлены на решение социальных задач в регионе, сообщает банк.
Как отмечается в сообщении, в Нижегородской области реализуется программа регионального материнского (семейного) капитала. Для эффективного выполнения задач по развитию социальной инфраструктуры, повышению качества жизни и поддержке семей с детьми область привлекает дополнительное финансирование, в том числе при участии банка НОВИКОМ.
Банк сотрудничает с крупнейшими предприятиями Нижегородской области с 2011 года, предоставляя им финансовые решения для развития производства, а также проводит работу по поддержке работников промышленных предприятий.
"Партнерство НОВИКОМа и правительства Нижегородской области — пример эффективного взаимодействия банковского сектора и органов власти, направленного на благо жителей региона. Благодаря таким инициативам создаются оптимальные условия для устойчивого развития территорий и повышения качества социальной инфраструктуры", - приводятся в сообщении слова управляющего филиалом банка НОВИКОМ в Нижнем Новгороде Марины Моисеевой.