"Коламбус" обыграл "Торонто", Проворов забросил вторую шайбу в сезоне - РИА Новости Спорт, 30.10.2025
Хоккей
 
08:42 30.10.2025 (обновлено: 09:19 30.10.2025)
"Коламбус" обыграл "Торонто", Проворов забросил вторую шайбу в сезоне
"Коламбус" обыграл "Торонто", Проворов забросил вторую шайбу в сезоне
"Коламбус Блю Джекетс" одержал победу над "Торонто Мэйпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 30.10.2025
"Коламбус" обыграл "Торонто", Проворов забросил вторую шайбу в сезоне

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. "Коламбус Блю Джекетс" одержал победу над "Торонто Мэйпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Коламбусе и завершилась со счетом 6:3 (2:0, 3:1, 1:2). В составе победителей отличились Коул Силлинджер (7-я и 34-я минуты), Зак Веренски (12), Иван Проворов (29), Данте Фаббро (37) и Мэтью Оливер (48). У "Торонто" шайбы забросили Сэмми Бле (23), Джон Таварес (56) и Николас Робертсон (59).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
30 октября 2025 • начало в 02:30
Завершен
Коламбус
6 : 3
Торонто
06:56 • Коул Силлингер
(Чарли Койл, Мэтью Оливер)
11:16 • Зак Веренски
(Чарли Койл, Мэтью Оливер)
28:33 • Иван Проворов
(Дмитрий Воронков, Кирилл Марченко)
33:24 • Коул Силлингер
(Чарли Койл, Зак Веренски)
36:58 • Данте Фаббро
(Мэтью Оливер, Коул Силлингер)
47:50 • Мэтью Оливер
(Чарли Койл)
22:43 • Сэмуэль Блэйз
(Джейк Маккейб, Стивен Лоренц)
55:45 • Джон Таварес
(Мэтью Найс, Ник Робертсон)
58:10 • Ник Робертсон
(Макс Доми, Сэмуэль Блэйз)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Защитник Проворов забросил вторую шайбу в текущем сезоне. На его счету теперь 4 очка (2 гола + 2 передачи) в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата. При взятии ворот ему ассистировали соотечественники Дмитрий Воронков и Кирилл Марченко, каждый из которых набрал свое 10-е очко. Еще один российский хоккеист "Коламбуса" Егор Чинахов результативными действиями не отметился.
Форвард "Торонто" Таварес забросил свою 500-ю шайбу в НХЛ. Первый номер драфта 2009 года стал 49-м хоккеистом в истории лиги, достигшим этой отметки.
"Коламбус" (12 очков) и "Торонто" (11) занимают пятые места в турнирных таблицах Столичного и Атлантического дивизионов соответственно.
В следующем матче "Коламбус" примет "Сент-Луис Блюз", а "Торонто" на выезде встретится с "Филадельфией Флайерз". Обе игры состоятся 1 ноября.
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Коламбус Блю ДжекетсИван ПроворовДжон ТаваресЗак ВеренскиСпорт
 
