"Коламбус" обыграл "Торонто", Проворов забросил вторую шайбу в сезоне

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. "Коламбус Блю Джекетс" одержал победу над "Торонто Мэйпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Коламбусе и завершилась со счетом 6:3 (2:0, 3:1, 1:2). В составе победителей отличились Коул Силлинджер (7-я и 34-я минуты), Зак Веренски (12), Иван Проворов (29), Данте Фаббро (37) и Мэтью Оливер (48). У "Торонто" шайбы забросили Сэмми Бле (23), Джон Таварес (56) и Николас Робертсон (59).
30 октября 2025 • начало в 02:30
Завершен
06:56 • Коул Силлингер
11:16 • Зак Веренски
28:33 • Иван Проворов
33:24 • Коул Силлингер
36:58 • Данте Фаббро
47:50 • Мэтью Оливер
22:43 • Сэмуэль Блэйз
55:45 • Джон Таварес
(Мэтью Найс, Ник Робертсон)
58:10 • Ник Робертсон
Защитник Проворов забросил вторую шайбу в текущем сезоне. На его счету теперь 4 очка (2 гола + 2 передачи) в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата. При взятии ворот ему ассистировали соотечественники Дмитрий Воронков и Кирилл Марченко, каждый из которых набрал свое 10-е очко. Еще один российский хоккеист "Коламбуса" Егор Чинахов результативными действиями не отметился.
Форвард "Торонто" Таварес забросил свою 500-ю шайбу в НХЛ. Первый номер драфта 2009 года стал 49-м хоккеистом в истории лиги, достигшим этой отметки.
"Коламбус" (12 очков) и "Торонто" (11) занимают пятые места в турнирных таблицах Столичного и Атлантического дивизионов соответственно.
В следующем матче "Коламбус" примет "Сент-Луис Блюз", а "Торонто" на выезде встретится с "Филадельфией Флайерз". Обе игры состоятся 1 ноября.
Тренер хочет обсудить с Капризовым его рискованные решения на льду
29 октября, 18:06