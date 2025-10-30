"Нефтехимик" вышел на "Ростов" в Кубке России

https://ria.ru/20251030/neftekhimik-2051938935.html
Нижнекамский "Нефтехимик" по пенальти одержал победу над "Уфой" в шестом круге пути регионов Кубка России по футболу. РИА Новости Спорт, 30.10.2025
футбол
спорт
данила сухомлинов
нефтехимик
уфа
ростов
кубок россии по футболу
спорт, данила сухомлинов, нефтехимик, уфа, ростов, кубок россии по футболу
Футбол, Спорт, Данила Сухомлинов, Нефтехимик, Уфа, Ростов, Кубок России по футболу
