"Заговорили по-другому". Москва получила неожиданное предложение

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости, Надежда Сарапина. Из-за новых американских санкций российские компании вынуждены продавать зарубежные активы. Покупателей уже ищут, но сделка обещает быть трудной. Запад готовит хитрый план экспроприации и ограничения каналов сбыта, однако удар придется вовсе не по Москве. Что ждет мировой рынок — в материале РИА Новости.

Вынужденные меры

Крупнейшая российская нефтяная компания "Лукойл" может продать некоторые зарубежные активы из-за санкций. Началось рассмотрение заявок от потенциальных покупателей. А пока "Лукойл" планирует продлить срок действия лицензии, чтобы обеспечить бесперебойную работу своих заводов в других странах.

Среди вероятных претендентов аналитики называют национальные компании государств Азии и Ближнего Востока, а также структуры из ОАЭ и Турции, которые менее подвержены влиянию санкционных ограничений.

"Проблема в том, что новые меры фактически ограничивают сделки без разрешения американских санкционных регуляторов. То есть Вашингтон сам будет решать, кому российские компании могут продать активы, что сильно усложнит переговоры", — отмечает эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

Напомним: на прошлой неделе Министерство финансов США включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерние структуры этих компаний в новый пакет санкций. Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, это не повлечет проблем для России, у которой уже сформировался устойчивый иммунитет.

"Такой инструмент давления рассчитан на американскую политическую систему, где крупный бизнес активно лоббирует собственные интересы. Также Вашингтон ожидает, что нефтяные компании вынуждены будут сократить производство, а следовательно, и выплаты налогов, но российская реальность устроена по-другому. Так, в аналогичной ситуации "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз" не сократили ни добычу, ни экспорт. Так что эффект для государства будет весьма ограниченным", — считает Юшков.

Тем не менее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что ограничения негативно повлияют на мировой рынок и сами Штаты.

"Санкции, наложенные на российскую нефть, приведут к сокращению объема поставки нефти во всем мире, повысят цены на энергоресурсы во всем мире, поскольку полностью заменить Россию невозможно, и это приведет к росту цен на топливо в США. Таким образом, это результат последствий санкций на энергетический сектор России", — сказал он в ходе форума Future Investment Initiative в Саудовской Аравии.

Экспортные цепочки нефти усложнятся за счет посредников, что повлечет снижение рентабельности и повышение издержек, объясняет Юшков. В конечном счете санкции направлены на то, чтобы заставить Индию и Китай сократить закупки российского сырья, перенаправив их на альтернативные источники, в первую очередь аффилированные с США.

Всегда есть исключения

На практике заинтересованные стороны всегда оставляют себе пути отхода. К примеру, Великобритания 15 октября расширила список санкций на 90 позиций. Среди прочих под удар попали "Лукойл" и "Роснефть". Однако уже 22 октября два немецких подразделения последней вывели из-под ограничений. Соответствующая лицензия на Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing действует до 22 октября 2027-го.

Штаты также обещали, что санкции не затронут немецкие подразделения "Роснефти", сообщила министр экономики и энергетики Германии Катерина Райхе, сославшись на письменные гарантии правительства США.

Дело в том, что компании владеют долями в трех НПЗ: в Шведте, Карлсруэ и Вогбурге и играют важную роль в энергообеспечении страны. К тому же с 2022-го они выведены из-под российского управления. Впрочем, речь идет только о временной отсрочке — до 29 апреля 2026-го, говорится в документе, выданном американским Минфином.

"Доверительное управление активами "Роснефти" изначально задумывалось как временная мера, шестимесячный срок от США фактически ускоряет процесс передачи активов в руки государства", — говорит заместитель директора АНО "Центр развития законодательства" Дмитрий Матюшенков. Формально, чтобы избежать судебных разбирательств, российской стороне могут предоставить компенсацию, однако санкционные ограничения не позволят получить к ней доступ.

"Решение о полной экспроприации зависит от способности принимающих стран обосновать необходимость такой меры с точки зрения национальной безопасности. Нидерланды уже создали прецедент с китайской технологической компанией Nexperia. А с учетом бушующего энергетического кризиса в Европе причины для национализации в Германии найдут", — рассуждает эксперт.

В любом случае лицензия для Германии — исключение, обусловленное энергетической безопасностью Европы, а не принципиальным изменением политики. Для других активов, особенно в странах с менее жесткими энергетическими обязательствами перед Россией, подобных уступок ожидать не приходится.

Скрытые мотивы

Вместе с тем таким образом Вашингтон пытается перекроить мировой нефтяной рынок под себя, считает Матюшенков.

"Ставку делают на ресурсы Гайаны и Венесуэлы: первая страна обладает запасами легкой, вторая — тяжелой нефти, их смешение создает оптимальную фракцию для переработки на американских НПЗ, что делает регион критически важным для энергетической стратегии США. А ратификация российско-венесуэльского договора о стратегическом партнерстве не случайно совпала с усилением санкционного давления", — объясняет эксперт.