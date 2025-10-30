Рейтинг@Mail.ru
Нечас продлил контракт с "Колорадо" на восемь лет с общей зарплатой $92 млн
Хоккей
 
21:27 30.10.2025
Нечас продлил контракт с "Колорадо" на восемь лет с общей зарплатой $92 млн
Нечас продлил контракт с "Колорадо" на восемь лет с общей зарплатой $92 млн
Нечас продлил контракт с "Колорадо" на восемь лет с общей зарплатой $92 млн
Чемпион мира в составе сборной Чехии Мартин Нечас продлил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо Эвеланш" на общую сумму в 92 миллиона... РИА Новости Спорт, 30.10.2025
/20251029/khokkey-2051371652.html
спорт, мартин нечас, колорадо эвеланш, каролина харрикейнз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Мартин Нечас, Колорадо Эвеланш, Каролина Харрикейнз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Нечас продлил контракт с "Колорадо" на восемь лет с общей зарплатой $92 млн

Хоккеист Нечас продлил контракт с "Колорадо" на восемь лет с кэпхитом $11,5 млн

© Getty Images / Joe HrycychМартин Нечас
Мартин Нечас - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Getty Images / Joe Hrycych
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Чемпион мира в составе сборной Чехии Мартин Нечас продлил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо Эвеланш" на общую сумму в 92 миллиона долларов, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман в соцсети Х.
По информации источника, новое соглашение 26-летнего нападающего рассчитано на восемь лет.
С новым контрактом Нечас станет вторым среди самых высокооплачиваемых хоккеистов "Колорадо" после канадца Натана Маккиннона (12,6 млн в год).
Нечас был выбран в первом раунде драфта НХЛ клубом "Каролина Харрикейнз" под 12-м номером. Всего в его активе 452 матча в лиге и 339 очков (131 гол + 208 передач).
Хоккеист Колорадо Эвеланш Захар Бардаков - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Дебютный гол Бардакова в НХЛ и пас Ничушкина помогли "Колорадо" победить
29 октября, 06:55
 
Хоккей
 
