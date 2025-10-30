https://ria.ru/20251030/nechas-2051966033.html
Нечас продлил контракт с "Колорадо" на восемь лет с общей зарплатой $92 млн
Нечас продлил контракт с "Колорадо" на восемь лет с общей зарплатой $92 млн - РИА Новости Спорт, 30.10.2025
Нечас продлил контракт с "Колорадо" на восемь лет с общей зарплатой $92 млн
Чемпион мира в составе сборной Чехии Мартин Нечас продлил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо Эвеланш" на общую сумму в 92 миллиона... РИА Новости Спорт, 30.10.2025
2025-10-30T21:27:00+03:00
2025-10-30T21:27:00+03:00
2025-10-30T21:27:00+03:00
хоккей
спорт
мартин нечас
колорадо эвеланш
каролина харрикейнз
национальная хоккейная лига (нхл)
/20251029/khokkey-2051371652.html
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Чемпион мира в составе сборной Чехии Мартин Нечас продлил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо Эвеланш" на общую сумму в 92 миллиона долларов, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман в соцсети Х.
По информации источника, новое соглашение 26-летнего нападающего рассчитано на восемь лет.
С новым контрактом Нечас станет вторым среди самых высокооплачиваемых хоккеистов "Колорадо" после канадца Натана Маккиннона (12,6 млн в год).
Нечас был выбран в первом раунде драфта НХЛ клубом "Каролина Харрикейнз" под 12-м номером. Всего в его активе 452 матча в лиге и 339 очков (131 гол + 208 передач).