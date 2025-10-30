Нечас продлил контракт с "Колорадо" на восемь лет с общей зарплатой $92 млн

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Чемпион мира в составе сборной Чехии Мартин Нечас продлил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо Эвеланш" на общую сумму в 92 миллиона долларов, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман в соцсети Х.

По информации источника, новое соглашение 26-летнего нападающего рассчитано на восемь лет.

С новым контрактом Нечас станет вторым среди самых высокооплачиваемых хоккеистов "Колорадо" после канадца Натана Маккиннона (12,6 млн в год).