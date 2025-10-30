https://ria.ru/20251030/nabiullina-2051843058.html
Набиуллина сравнила высокую инфляцию с несправедливым налогом
Набиуллина сравнила высокую инфляцию с несправедливым налогом - РИА Новости, 30.10.2025
Набиуллина сравнила высокую инфляцию с несправедливым налогом
Россияне в большинстве своем воспринимают высокую инфляцию как несправедливый налог, и они совершенно правы, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 30.10.2025
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Россияне в большинстве своем воспринимают высокую инфляцию как несправедливый налог, и они совершенно правы, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Люди в большинстве своем воспринимают высокую инфляцию как несправедливый налог, и они, конечно, совершенно правы", - сказала она, выступая в Госдуме
По ее мнению, тяготы этого "налога" чувствует больше всего беззащитная часть населения с низкими доходами. "Уже который год инфляция занимает первые места в списке тех проблем, которые наиболее беспокоят людей", - добавила Набиуллина
По данным Росстата
, годовая инфляция в сентябре составила 7,98% после 8,14% в августе и 8,79% в июле. По итогам года Минэкономразвития
ожидает ее замедления до 6,8%, ЦБ
- в диапазоне 6,5-7%. В 2024 году инфляция в России
составила 9,52%.
ЦБ РФ ожидает, что инфляция в текущем году снизится до 6,5-7%, а в следующем году - до 4-5% и в следующие годы будет на уровне цели 4%.
В России ежегодно в течение года индексируются различные социальные выплаты широкому кругу граждан на уровень инфляции. Например, страховые пенсии в следующем году будут повышены 38 миллионам человек - на 7,6%, выплаты ветеранам, инвалидам, материнский капитал будут проиндексированы с учетом уровня инфляции за предыдущий год.
Министр финансов России Антон Силуанов
говорил, что ассигнования на индексацию социальных обязательств "заложены в полном объеме" и все социальные обязательства будут выполнены. Он подчеркивал, что подготовленный проект бюджета России на 2026-2028 годы является сбалансированным и устойчивым, социальная политика – его первый приоритет.