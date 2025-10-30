https://ria.ru/20251030/nabiullina-2051827937.html
Набиуллина заявила о смягчении ситуации на рынке труда
Набиуллина заявила о смягчении ситуации на рынке труда - РИА Новости, 30.10.2025
Набиуллина заявила о смягчении ситуации на рынке труда
Появились первые признаки смягчения ситуации на рынке труда в РФ, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 30.10.2025
Набиуллина заявила о смягчении ситуации на рынке труда
Набиуллина назвала о первых признаках смягчения ситуации на рынке труда
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Появились первые признаки смягчения ситуации на рынке труда в РФ, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
«
"Сейчас появились первые признаки смягчения ситуации на рынке труда. Действительно, обнадеживает, но они пока только первые", - сказала она, выступая в Госдуме.
Никто не будет спорить, что низкая безработица – большое благо, но в России
она уже переросла в дефицит кадров, отметила глава ЦБ
.
"И мне, честно говоря, сложно привести, - я смотрела пример какой-то другой крупной экономики, - где показатели рынка труда держались бы в такой зоне так долго. И к чему это приводит? Мы тоже это видим по опыту двух последних лет. Ожесточенная конкуренция предприятий за работников приводит к тому, что рост зарплат растет быстрее производительности труда. То есть толкает инфляцию вверх и обесценивает те же самые зарплаты", - пояснила Набиуллина
.
В последние годы на фоне существенного дефицита кадров безработица в РФ неоднократно обновляла исторический минимум. Последний был установлен в августе - на уровне 2,1%. В сентябре безработица в России составила 2,2%.