Набиуллина заявила о смягчении ситуации на рынке труда
13:16 30.10.2025 (обновлено: 15:10 30.10.2025)
Набиуллина заявила о смягчении ситуации на рынке труда
Появились первые признаки смягчения ситуации на рынке труда в РФ, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 30.10.2025
Варвара Скокшина
россия, эльвира набиуллина, госдума рф, экономика
Россия, Эльвира Набиуллина, Госдума РФ, Экономика, Хорошие новости
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Появились первые признаки смягчения ситуации на рынке труда в РФ, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Сейчас появились первые признаки смягчения ситуации на рынке труда. Действительно, обнадеживает, но они пока только первые", - сказала она, выступая в Госдуме.
Никто не будет спорить, что низкая безработица – большое благо, но в России она уже переросла в дефицит кадров, отметила глава ЦБ.
"И мне, честно говоря, сложно привести, - я смотрела пример какой-то другой крупной экономики, - где показатели рынка труда держались бы в такой зоне так долго. И к чему это приводит? Мы тоже это видим по опыту двух последних лет. Ожесточенная конкуренция предприятий за работников приводит к тому, что рост зарплат растет быстрее производительности труда. То есть толкает инфляцию вверх и обесценивает те же самые зарплаты", - пояснила Набиуллина.
В последние годы на фоне существенного дефицита кадров безработица в РФ неоднократно обновляла исторический минимум. Последний был установлен в августе - на уровне 2,1%. В сентябре безработица в России составила 2,2%.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Набиуллина рассказала о цикле снижения ключевой ставки
28 октября, 09:14
 
Хорошие новостиРоссияЭльвира НабиуллинаГосдума РФЭкономика
 
 
