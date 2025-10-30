Рейтинг@Mail.ru
Набиуллина заявила об отсутствии признаков рецессии в экономике - РИА Новости, 30.10.2025
13:10 30.10.2025
Набиуллина заявила об отсутствии признаков рецессии в экономике
Рецессия в экономике сопровождается резким ростом безработицы и спадом зарплат, сейчас этого в России и близко нет, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 30.10.2025
экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), госдума рф
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Рецессия в экономике сопровождается резким ростом безработицы и спадом зарплат, сейчас этого в России и близко нет, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"При рецессии неизбежны две вещи - резко растет безработица, а затем снижаются зарплаты. Ни того, ни другого у нас сейчас близко нет", - сказала она, выступая в Госдуме.
