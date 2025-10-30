https://ria.ru/20251030/nabiullina-2051826224.html
Набиуллина заявила об отсутствии признаков рецессии в экономике
30.10.2025
Набиуллина заявила об отсутствии признаков рецессии в экономике
Рецессия в экономике сопровождается резким ростом безработицы и спадом зарплат, сейчас этого в России и близко нет, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 30.10.2025
