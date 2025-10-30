Набиуллина прокомментировала вопросы депутатов о политике ЦБ

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Выросла обеспокоенность тем, как политика Банка России влияет на экономику, это видно из вопросов депутатов, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.

"Если судить по вопросам (депутатов - ред.), которые мы получили... выросла обеспокоенность тем, как политика Центрального банка влияет на экономику", - сказала она.