Набиуллина прокомментировала вопросы депутатов о политике ЦБ
12:43 30.10.2025
Набиуллина прокомментировала вопросы депутатов о политике ЦБ
2025
Набиуллина прокомментировала вопросы депутатов о политике ЦБ

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Выросла обеспокоенность тем, как политика Банка России влияет на экономику, это видно из вопросов депутатов, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.
"Если судить по вопросам (депутатов - ред.), которые мы получили... выросла обеспокоенность тем, как политика Центрального банка влияет на экономику", - сказала она.
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЭкономикаЭльвира Набиуллина
 
 
Заголовок открываемого материала