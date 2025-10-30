В Рязани задержали группу, занимающуюся незаконной легализацией иностранцев

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Троих человек, занимающихся незаконной легализацией иностранных граждан, которым они продавали поддельные сертификаты о владении русским языком, задержали в Рязани, сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.

"Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области во взаимодействии с коллегами из ГУУР МВД России и Управления по вопросам миграции УМВД пресекли деятельность троих участников этнической группы, которые продавали иностранным гражданам поддельные сертификаты о владении русским языком, чем способствовали их незаконной легализации пребывания на территории Российской Федерации", - сообщается в Telegram -канале ведомства.

В отношении троих задержанных возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору), отметили в релизе.

Как сообщила пресс-служба, задержанными оказались трое неработающих граждан страны Среднеазиатского региона в возрасте 24, 29 и 30 лет. Действуя сообща, они предлагали своим соотечественникам за 10-20 тысяч рублей купить фиктивные сертификаты "О владении русским языком, знании истории России и законодательства Российской Федерации на уровне, соответствующем цели получения разрешения на работу или патента" без прохождения государственного тестирования по русскому языку, который является обязательным.

Как уточняется в Telegram-канале МВД Медиа, злоумышленниками руководил неизвестный, находящийся за пределами России, который через мессенджеры получал персональные данные, а затем заказывал фальшивые сертификаты, изготовляемые предположительно в Московском регионе. Доставлял их курьер.