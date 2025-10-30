Рейтинг@Mail.ru
В Рязани задержали группу, занимающуюся незаконной легализацией иностранцев
18:59 30.10.2025
В Рязани задержали группу, занимающуюся незаконной легализацией иностранцев
россия
рязанская область
рязань
россия
рязанская область
рязань
россия, рязанская область, рязань
Россия, Рязанская область, Рязань
В Рязани задержали группу, занимающуюся незаконной легализацией иностранцев

МВД: в Рязани задержали троих человек за незаконную легализацию иностранцев

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Троих человек, занимающихся незаконной легализацией иностранных граждан, которым они продавали поддельные сертификаты о владении русским языком, задержали в Рязани, сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.
"Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области во взаимодействии с коллегами из ГУУР МВД России и Управления по вопросам миграции УМВД пресекли деятельность троих участников этнической группы, которые продавали иностранным гражданам поддельные сертификаты о владении русским языком, чем способствовали их незаконной легализации пребывания на территории Российской Федерации", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
В Свердловской области раскрыли схему легализации мигрантов
29 октября, 14:30
В отношении троих задержанных возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору), отметили в релизе.
Как сообщила пресс-служба, задержанными оказались трое неработающих граждан страны Среднеазиатского региона в возрасте 24, 29 и 30 лет. Действуя сообща, они предлагали своим соотечественникам за 10-20 тысяч рублей купить фиктивные сертификаты "О владении русским языком, знании истории России и законодательства Российской Федерации на уровне, соответствующем цели получения разрешения на работу или патента" без прохождения государственного тестирования по русскому языку, который является обязательным.
Как уточняется в Telegram-канале МВД Медиа, злоумышленниками руководил неизвестный, находящийся за пределами России, который через мессенджеры получал персональные данные, а затем заказывал фальшивые сертификаты, изготовляемые предположительно в Московском регионе. Доставлял их курьер.
В релизе сообщили, что данной услугой воспользовались более 20 мигрантов в возрасте от 20 до 39 лет. В отношении этих лиц возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов). Задержанных разместили в Центре временного содержания иностранных граждан.
Полицейские. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
МВД проверит информацию о живущих на парковке ЖК в Москве мигрантах
27 октября, 12:28
 
РоссияРязанская областьРязань
 
 
