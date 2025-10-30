Рейтинг@Mail.ru
У получившего удар током волейболиста констатирована смерть мозга
Волейбол
 
11:23 30.10.2025
У получившего удар током волейболиста констатирована смерть мозга
У получившего удар током волейболиста констатирована смерть мозга - РИА Новости Спорт, 30.10.2025
У получившего удар током волейболиста констатирована смерть мозга
Медицинская комиссия констатировала смерть мозга волейболиста сборной Ирана Сабера Каземи
2025-10-30T11:23:00+03:00
2025-10-30T11:23:00+03:00
волейбол
спорт
вокруг спорта
спорт, вокруг спорта
Волейбол, Спорт, Вокруг спорта
У получившего удар током волейболиста констатирована смерть мозга

Медкомиссия констатировала смерть мозга у получившего удар током волейболиста

Волейбольный мяч на Паралимпийских играх в Токио
Волейбольный мяч на Паралимпийских играх в Токио - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Flickr
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Медицинская комиссия констатировала смерть мозга волейболиста сборной Ирана Сабера Каземи, сообщается на официальной странице Федерации волейбола Ирана (IRIVF) в соцсети X.
Ранее Каземи получил удар током в бассейне после тренировки в составе катарского клуба "Эр-Райян". Спортсмен получил тяжелую черепно-мозговую травму и был немедленно помещен в реанимацию.
"Медицинская комиссия подтвердила смерть мозга бывшего иранского волейболиста Сабера Каземи", - говорится в сообщении IRIVF.
Как сообщает портал GDH.Digital со ссылкой на пресс-службу IRIVF, аппараты жизнеобеспечения спортсмена не отключены, он остается в реанимации.
Каземи 26 лет. В 2021 году он завоевал золото чемпионата Азии со сборной Ирана и был признан самым ценным игроком турнира.
Осужденному за педофилию нидерландскому волейболисту отказали в визе для ЧМ
28 октября, 12:49
Осужденному за педофилию нидерландскому волейболисту отказали в визе для ЧМ
28 октября, 12:49
 
ВолейболСпортВокруг спорта
 
