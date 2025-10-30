https://ria.ru/20251030/mozg-2051789088.html
У получившего удар током волейболиста констатирована смерть мозга
У получившего удар током волейболиста констатирована смерть мозга
У получившего удар током волейболиста констатирована смерть мозга
Медицинская комиссия констатировала смерть мозга волейболиста сборной Ирана Сабера Каземи, сообщается на официальной странице Федерации волейбола Ирана (IRIVF)
У получившего удар током волейболиста констатирована смерть мозга
Медкомиссия констатировала смерть мозга у получившего удар током волейболиста
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Медицинская комиссия констатировала смерть мозга волейболиста сборной Ирана Сабера Каземи, сообщается на официальной странице Федерации волейбола Ирана (IRIVF) в соцсети X.
Ранее Каземи получил удар током в бассейне после тренировки в составе катарского клуба "Эр-Райян". Спортсмен получил тяжелую черепно-мозговую травму и был немедленно помещен в реанимацию.
«
"Медицинская комиссия подтвердила смерть мозга бывшего иранского волейболиста Сабера Каземи", - говорится в сообщении IRIVF.
Как сообщает портал GDH.Digital со ссылкой на пресс-службу IRIVF, аппараты жизнеобеспечения спортсмена не отключены, он остается в реанимации.
Каземи 26 лет. В 2021 году он завоевал золото чемпионата Азии со сборной Ирана и был признан самым ценным игроком турнира.