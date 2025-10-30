У получившего удар током волейболиста констатирована смерть мозга

Волейбольный мяч на Паралимпийских играх в Токио

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Медицинская комиссия констатировала смерть мозга волейболиста сборной Ирана Сабера Каземи, сообщается на официальной странице Федерации волейбола Ирана (IRIVF) в соцсети X.

Ранее Каземи получил удар током в бассейне после тренировки в составе катарского клуба "Эр-Райян". Спортсмен получил тяжелую черепно-мозговую травму и был немедленно помещен в реанимацию.

« "Медицинская комиссия подтвердила смерть мозга бывшего иранского волейболиста Сабера Каземи", - говорится в сообщении IRIVF.

Как сообщает портал GDH.Digital со ссылкой на пресс-службу IRIVF, аппараты жизнеобеспечения спортсмена не отключены, он остается в реанимации.