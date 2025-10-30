Строительство моста в подмосковных Химках скоро завершится

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Строительство моста через реку Клязьму вблизи ЖК "Город Набережных" в подмосковных Химках скоро завершится, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Общая готовность объекта — 90%.

Специалисты уже завершили асфальтирование двухполосной дороги, в ближайшее время они приступят к демонтажу временного моста. Протяженность будущего моста — 40 метров. Его ширина составит четыре метра, а ширина пешеходной зоны — 1,4 метра.

Рабочие установят перила и металлические барьерные ограждения, после чего они приступят к благоустройству прилегающей территории.

Новый мост улучшит транспортную доступность жителей Старых Химок. Строительство объекта планируют завершить до конца 2025 года.