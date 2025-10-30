https://ria.ru/20251030/most-2051840057.html
Строительство моста в подмосковных Химках скоро завершится
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Строительство моста через реку Клязьму вблизи ЖК "Город Набережных" в подмосковных Химках скоро завершится, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Общая готовность объекта — 90%.
Специалисты уже завершили асфальтирование двухполосной дороги, в ближайшее время они приступят к демонтажу временного моста. Протяженность будущего моста — 40 метров. Его ширина составит четыре метра, а ширина пешеходной зоны — 1,4 метра.
Рабочие установят перила и металлические барьерные ограждения, после чего они приступят к благоустройству прилегающей территории.
Новый мост улучшит транспортную доступность жителей Старых Химок. Строительство объекта планируют завершить до конца 2025 года.
Ранее в пресс-службе указывали, что реконструкция здания воспитательно-образовательного комплекса на 270 мест продолжается в микрорайоне Новогорск в Химках, ход и качество работ оценили депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов и заместитель председателя Совета депутатов округа Руслан Шаипов.