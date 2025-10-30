Рейтинг@Mail.ru
Строительство моста в подмосковных Химках скоро завершится - РИА Новости, 30.10.2025
14:05 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/most-2051840057.html
Строительство моста в подмосковных Химках скоро завершится
Строительство моста в подмосковных Химках скоро завершится - РИА Новости, 30.10.2025
Строительство моста в подмосковных Химках скоро завершится
Строительство моста через реку Клязьму вблизи ЖК "Город Набережных" в подмосковных Химках скоро завершится, сообщает пресс-служба администрации городского... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T14:05:00+03:00
2025-10-30T14:05:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
строительство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051839422_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_57aed6b9760cba93da3ff5df5cb4a97d.jpg
https://realty.ria.ru/20251029/remont-2051231531.html
химки (городской округ в московской области)
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051839422_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cce3ee5bd80aa2f321e9fa4fc77e3ebf.jpg
1920
1920
true
химки (городской округ в московской области), строительство
Химки (городской округ в Московской области), Строительство
Строительство моста в подмосковных Химках скоро завершится

Строительство моста через реку Клязьму в подмосковных Химках скоро завершится

© Фото : пресс-служба администрации городского округа ХимкиСтроительство моста в подмосковных Химках
Строительство моста в подмосковных Химках - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Фото : пресс-служба администрации городского округа Химки
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Строительство моста через реку Клязьму вблизи ЖК "Город Набережных" в подмосковных Химках скоро завершится, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Общая готовность объекта — 90%.
Специалисты уже завершили асфальтирование двухполосной дороги, в ближайшее время они приступят к демонтажу временного моста. Протяженность будущего моста — 40 метров. Его ширина составит четыре метра, а ширина пешеходной зоны — 1,4 метра.
Рабочие установят перила и металлические барьерные ограждения, после чего они приступят к благоустройству прилегающей территории.
Новый мост улучшит транспортную доступность жителей Старых Химок. Строительство объекта планируют завершить до конца 2025 года.
Ранее в пресс-службе указывали, что реконструкция здания воспитательно-образовательного комплекса на 270 мест продолжается в микрорайоне Новогорск в Химках, ход и качество работ оценили депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов и заместитель председателя Совета депутатов округа Руслан Шаипов.
Дом 11 на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Химки (городской округ в Московской области)Строительство
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
