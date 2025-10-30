https://ria.ru/20251030/moskva-2051918879.html
В Москве подросток активировал пиротехнику в колледже и получил ожог
В Москве подросток активировал пиротехнику в колледже и получил ожог
В Москве подросток активировал пиротехнику в колледже и получил ожог
Подросток пронес пиротехнику в здание Колледжа московского транспорта, при активации устройства на занятии двух одногруппников оглушило, а сам первокурсник...
москва
В Москве подросток активировал пиротехнику в колледже и получил ожог
В Колледже московского транспорта студент активировал пиротехнику и получил ожог
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Подросток пронес пиротехнику в здание Колледжа московского транспорта, при активации устройства на занятии двух одногруппников оглушило, а сам первокурсник получил ожоги и был госпитализирован, сообщила РИА Новости директор учреждения Анна Печеная.
"Сегодня (в четверг - ред.) студент первого курса пронес в здание колледжа пиротехническое устройство "Сигнал охотника". Рамка на входе в колледж на него не среагировала. Подросток активировал устройство во время занятия и получил ожоги пальцев, двое одногруппников были оглушены громким звуком. Незамедлительно была вызвана скорая помощь и полиция. Студент, пронесший в колледж пиротехническое устройство, госпитализирован", - рассказала директор.
Она отметила, что двух других пострадавших осмотрели врачи, с ними все в порядке, госпитализация не потребовалась.
"Колледж проводит внутреннее расследование, по итогам которого будет принято решение об отчислении студента", - подчеркнула Печеная.